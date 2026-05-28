Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

Ankara'daki 51 bin kişilik modern statta çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Proje müdürü Cem Saraçlar, "Hedefimiz stadyum projemizi 2026-2027 sezon başında tamamlamak" dedi.

Başkent Ankara'da inşa edilen ve Türkiye'nin en modern spor tesislerinden olacak yeni stattaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. 

YENİ SEZONA YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadyumun 2026-2027 sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor. 

ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stat için çalışmaların 2022 yılı haziran ayı sonunda başladığını söyledi. İnşaatta genel ilerleme oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirten Saraçlar, bina içi faaliyetlerin ve imalatların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Ana stat yapısının yüzde 95 seviyesinde bittiğini aktaran Cem Saraçlar, çevre düzenleme çalışmalarının ise yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Hava koşullarının çalışmaları zaman zaman yavaşlattığını dile getiren Saraçlar, şunları kaydetti:

"Bina içi faaliyetlerin çoğu, imalatların çoğu tamamlandı. Çevre düzenlemelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz stadyum projemizi 2026-2027 sezon başında tamamlamak. Ana yapının yüzde 95'i bitti. Çelik yapımızın bütün ana ürünleri tavana kalktı, yerine monte edildi. Yaklaşık 17 bin ton çelik imalatımız var. Dünyada sıralamaya giren bir çelik yapımız, çatı yapımız var. Şu anda stadın çatısında artık son küçük elemanlar monte ediliyor, kontroller ve boya rötuşları yapılıyor. Çatıda dağcı sporcu belgeli arkadaşlar son boya rötuşlarını yapıyor."

Çatı kaplamasında kullanılacak membran sistemlerinin de monte edilmeye başlandığını aktaran Saraçlar, mühendislik hesaplarının büyük hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

KIRMIZI-BEYAZ KOLTUKLARIN MONTAJI BAŞLADI

Cem Saraçlar, stadyumun kırmızı-beyaz renklerde tasarlanan tribün koltuklarının montaj sürecinin başlandığını dile getirerek, "Koltuk bağlantılarına başladık, koltukların yüzde 50'ye yakını imal edilmiş ve şu anda sahada bulunuyor. Bayram sonrası inşallah hızlı bir şekilde koltuk montajlarımıza başlayacağız." dedi.

İnşaat sürecinde günlük çalışan sayısının zaman zaman 1300 kişiye ulaştığını anlatan Saraçlar, projede yoğun bir emeğin bulunduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin projeyi de etkilediğini ancak çalışmaların planlanan şekilde sürdürüldüğünü anlatan Saraçlar, "Projemizin başlangıçta planlanan seyirci kapasitesi artırıldı. Projemiz açılışta 51 bin seyirci kapasitesinde olacak." diye konuştu.

UEFA'NIN TALEPLERİ PROJEYE YANSITILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin de stadyumu ziyaret ettiğini aktaran Cem Saraçlar, "UEFA'nın paylaştığı bazı öngörüleri, talepleri oldu. O taleplerin de hepsini tamamlayacağız inşallah." dedi.

Yeni stadyumun yalnızca futbol karşılaşmalarına değil, birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlandığını vurgulayan Saraçlar, "Yapının içinde 160.000 metrekare kapalı alanda yaklaşık 15 farklı spor branşında antrenman yapılabilecek salonlar mevcut. Boks, atıcılık, tekvando, karate, buz hokeyi, masa tenisi gibi birçok farklı branş için antrenman salonları hazırlanıyor." diye konuştu.

''SAHAYA İLK TOP NE ZAMAN İNECEK?''

Cem Saraçlar, stadın ismine ilişkin kararı teslim sürecinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca verileceğini dile getirdi.

Stadyumun mimarisine ilişkin de Saraçlar, "Mimarımız Bahadır Özkul yapıyı tasarlarken futbol topunun üzerindeki desenlerden esinlenmiş. Ayrıca stadımızın seyir konforu da çok yüksek. Seyir konforuyla ilgili C eğrisi diye bahsedilen bir eğri var. Sahanın her köşesini görebilme niteliği de tribünlerin her noktasından mevcut. En önemli özelliklerinden biri de çatı yapımızın bir kabuk sistem gibi 8 ana taşıyıcı ayak üzerinde oturması ve ana yapıya dokunmaması. Bu sayede futbolseverler tribünlerin her bölgesinden çok net izleme konforuna sahip olacaktır." diye konuştu.

Saraçlar, özel olarak tasarlanan basın tribününün de 1400 kişilik basın kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Cem Saraçlar, stadın ne zaman faaliyete geçeceğine yönelik soruya, "Bütün planlamalarımız 2026-2027 futbol sezonuna yetiştirmek üzerine. İnşallah futbolseverleri sezon başında bu statta buluşturacağız." cevabını verdi.

