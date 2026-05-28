MHP ve DEM Parti bayramlaştı

Siyasi partiler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma programları kapsamında bir araya geliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zuhal Topçu, Siyaset Ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan kabul heyeti bayramlaşma programını gerçekleştiriyor.

MHP'ye ilk ziyaret DSP'den geldi. DSP Genel Başkan Yardımcıları Ali Artun ve Turgay Akbaba ve Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuçcu'dan oluşan heyet MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

MHP'YE İKİNCİ ZİYARET DEM PARTİ'DEN

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, MHP'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan ziyaret heyeti ise, DEM Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

MHP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

DEM PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

DEM Parti'yi sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA Partisi ziyaret edecek.