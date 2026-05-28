Kılıçdaroğlu kurultay için işaret etmişti! Tedbir kararı ne zaman kalkar?

28.05.2026 10:26
Mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi’nin tahliye edilmesinin ardından kameraların karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın yapılabilmesi için önce tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise tedbir kararının kurultaya engel olmadığını savundu. Hukukçular, tedbir kararının kaldırılma sürecinin Yargıtay’da 6 aydan 1.5 yıla kadar uzayabileceğini belirtti.

Mutlak butlan kararı ve CHP Genel Merkezi’nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu’nun kurultay açıklamaları siyaset gündeminde yeni bir tartışma başlattı.

KILIÇDAROĞLU: TEDBİR KARARI KALKTIKTAN SONRA KURULTAY YAPILIR

Kurultay yapılacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bunun için öncelikle mahkemenin aldığı tedbir kararının kaldırılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: TEDBİR KARARI ENGEL DEĞİL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise farklı bir değerlendirmede bulundu. Özel, mevcut tedbir kararının kurultayın yapılmasına engel teşkil etmediğini savundu. Özel, “Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.” ifadelerini kullandı.

İki isim arasındaki farklı yorumlar, CHP’de kurultay sürecine ilişkin tartışmaları daha da büyüttü.

TEDBİR KARARI NE ZAMAN KALKAR?

NTV'ye konuşan hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, tedbir kararını kaldırmaya yetkili merciinin Yargıtay olduğuna dikkat çekti.

Kuran, “Yargıtay’a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6-8 ay arasında bir süre öngörülebilir. Tabii meselenin siyasi boyutu hem kapsamlı hem de sonuçları itibarıyla ağır bir karar. Bunun için takvim olarak uygunsa öne çekme ihtimali de vardır.” dedi.

“1.5 YILA KADAR UZAYABİLİR”

Hukukçu Şükrü Aksu ise davanın Türk siyasi tarihi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Aksu, “Türk siyasi tarihinin önemli bir davası olduğu için altı ay ile bir buçuk yıllık bir süre içinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Hukukçulara göre Yargıtay’daki temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması halinde karar süreci daha hızlı ilerleyebilir.

Şükrü Aksu, “CHP’liler bu sürecin Yargıtay’da hızlanmasını istiyorsa incelemenin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde ilerlemesini sağlayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

