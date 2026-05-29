Kılıçdaroğlu\'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski basın danışmanı Nuray Başaran, katıldığı bir canlı yayında gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

İşte Başaran’ın açıklamalarında öne çıkan çarpıcı detaylar:

Başaran, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki "şaibe" iddialarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının tamamlandığını ileri sürdü.

İddiaya göre:

Kurultay sürecinde ve sonrasında harcanan paraların, Kıbrıs üzerinden 143 farklı firma aracılığıyla Özgür Özel yönetiminin kontrolündeki hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Bu finansal hareketlilik nedeniyle Özgür Özel hakkında kısa süre içinde ilk soruşturmanın açılacağı öne sürüldü.

İKİNCİ DALGA: FETÖ SORUŞTURMASI

Nuray Başaran’ın ortaya attığı bir diğer iddia ise terör örgütü üyeliği suçlamalarını barındırıyor. Başaran, Özgür Özel hakkında FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ikinci bir soruşturmanın daha yolda olduğunu savundu.

TBMM’DE DOKUNULMAZLIK KRİZİ KAPIDA MI?

Önümüzdeki aylarda hem Özgür Özel’in hem de bazı CHP’li milletvekillerinin fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu’na geleceğini belirten Başaran, parti içi dengeleri temelden sarsacak bir iddiada daha bulundu: "Meclis’e getirilecek fezlekelere Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi karşı çıkmayacak. Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen CHP’li milletvekilleri, Özgür Özel ve adı geçen diğer vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde tavır alacak."

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE

Kulislere bomba gibi düşen bu son iddiaların ardından, Özgür Özel kanadından veya CHP resmi yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.