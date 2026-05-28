Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Galatasaray, Beşiktaş\'ın eski yıldızına göz dikti
28.05.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Torino'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un da onayı sonrası sarı-kırmızılı yönetim resmi girişimlere başladı.

Trendyol Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. 

GALATASARAY'IN GÖZÜ EMİRHAN İLKHAN'DA

TRT Spor'un haberine göre; TFF’nin 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli oyuncu rotasyonunu zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı transfer listesine dahil etti.

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim resmi girişimlere başladı. Hem yerli statüsünde oynaması hem de yüksek potansiyeli nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ve genç merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız günlerde Torino ile sözleşme yenileyen ve güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli futbolcu, geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 22 resmi karşılaşmada görev alırken, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Emirhan İlkhan, Galatasaray, Beşiktaş, Torino, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:38:29. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.