Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor

29.05.2026 14:49
Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönmek için NEOM SC, Orlando City, Galatasaray ve Barcelona'dan gelen ilgilere rağmen sarı-lacivertli kulübü tercih ettiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım ile prensip anlaşmasına varan Kosovalı golcü için Fenerbahçe'nin Mallorca ile bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor. Mallorca'nın ise transfer için 18 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin yeniden Fenerbahçe forması giymek istediği öne sürüldü. Kosovalı yıldızın, NEOM SC, Orlando City ve Galatasaray'ın ilgisini geri çevirdiği, Aziz Yıldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

MURIQI'NİN TERCİHİ FENERBAHÇE

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriqi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre deneyimli golcü, kariyerine eski takımı Fenerbahçe'de devam etmek istiyor ve bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

DEV TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

32 yaşındaki futbolcunun, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC ve MLS ekibi Orlando City'den önemli teklifler aldığı belirtildi. Ayrıca Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürülürken, Muriqi'nin bu tekliflerin hiçbirine olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Haberde, Kosovalı yıldızın kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a da sıcak bakmadığı ve önceliğini Fenerbahçe olarak belirlediği aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriqi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli cephenin Mallorca ile bonservis görüşmelerine başlamaya hazırlandığı belirtildi.

MALLORCA'NIN TALEBİ 18 MİLYON EURO

İspanyol ekibinin, Vedat Muriqi'nin bonservisi için 18 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun da Mallorca yönetimiyle görüşerek bu rakamın düşürülmesini isteyeceği öne sürüldü.

HAKAN SAFİ DE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin de Vedat Muriqi transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu nedenle Kosovalı golcünün, seçim sonucundan bağımsız olarak sarı-lacivertli kulübün transfer gündemindeki önemli isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

SEZONU GOLLERLE TAMAMLADI

Vedat Muriqi, geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 resmi maçta görev aldı. Deneyimli santrfor, bu karşılaşmalarda 23 gol atarak takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

