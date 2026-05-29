Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum

29.05.2026 14:26
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın genel merkezde gövde gösterisine hazırlanırken, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi olağanüstü seçimli kurultay için delege imzası toplamaya odaklandı. Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için dışlandığını belirterek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ise yaşanan kaosa dair, "CHP'nin iç meselesi, süreç sancılı olacağa benziyor" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yargı kararıyla başlayan tarihi liderlik krizinin ardından adeta ikiye bölündü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kurultayı iptal eden kararı sonrası genel başkanlık makamını devralan Kemal Kılıçdaroğlu, örgütü etrafında toplamak için sahaya inerken; Özgür Özel cephesi delege gücünü kullanarak kurultay kartını açtı.

KILIÇDAROĞLU YARIN GENEL MERKEZ'DE KONUŞACAK

Mahkeme kararının ardından genel merkez binasına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde partililerle ve örgütle buluşacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, bu kritik hitap öncesinde hazırlıkları tamamlayarak gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefledikleri etkinlik için özel afişler bastırdı. Afişlerde şu sloganlar öne çıktı:

  • Temiz Siyaset, Güçlü Cumhuriyet
  • Yalnız Değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ PES ETMİYOR

Yargı kararıyla koltuğundan olan Özgür Özel ve ekibi ise geri adım atmıyor. Bayram sonrasında olağanüstü seçimli kurultay sürecini resmen başlatmayı planlayan Özel cephesi, delege üzerindeki hakimiyetine güveniyor. CHP tüzüğüne göre, kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğunun noter onaylı imzası toplandığı takdirde, olağanüstü kurultay gündemine "seçim ve güvenoyu" maddesi eklenebiliyor. Özel destekçileri, kurultay delege sayısının salt çoğunluğunu rahatlıkla toplayarak Kılıçdaroğlu yönetimini yeniden sandığa götürmeyi hedefliyor.

ÇERÇİOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

CHP'de bu sıcak saatler yaşanırken, daha önce Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle parti içinde tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürerek CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yorumu kulislere düştü. Çerçioğlu'nun, yakın çevresine CHP’deki kaosa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi: "CHP'nin kendi iç meselesi... Süreç sancılı olacağa benziyor. Bekleyip göreceğiz."

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU 

Çerçioğlu, geçmiş dönemde yaptığı bir açıklamada ise kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğu için cezalandırılmak istendiğini belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bana bu muameleyi yaptılar” ifadelerini kullanmış ve parti içi muhalefetin kendisine yönelik tavrına tepki göstermişti.

    Yorumlar (1)

  • Erdem Çetinkaya Erdem Çetinkaya:
    Kocanın sancısı geçtimi sen ondan bahset bize ;) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
