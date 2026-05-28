İran'dan ABD ile 60 günlük anlaşma iddiasına yalanlama
İran'dan ABD ile 60 günlük anlaşma iddiasına yalanlama

28.05.2026 22:17
İran, ABD ile ateşkes uzatma ve nükleer program görüşmeleri için 60 günlük anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı. İranlı bir yetkili, mutabakat zaptı metninin henüz tamamlanmadığını belirtti.

İran basını, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.

"ABD İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan İran'ın ABD ile müzakere ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili, "Bazı Batılı kaynakların İran ile ABD'nin terörist rejimi arasında sözde 'mutabakat zaptı' metninin tamamlandığı ve sadece her iki tarafın da açıklamasını beklediği yönündeki iddialar doğru değildir ve metin henüz tamamlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, mutabakat zaptının nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi verileceğini aktardı.

"TRUMP'IN ONAYI BEKLENİYOR""

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Mutabakat için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiği bildirilmişti.

Haberde, söz konusu mutabakat metninde, ilk aşamada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı ve buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

