Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı

28.05.2026 22:05
İzmir Şirince'de bir adam, zeytinin tanesini 50 TL, kilosunu ise bin TL'ye sattı. Adam, "Satıcı zeytinin şifalı olduğunu söylüyor.” sözleriyle fiyatın normal olduğunu savundu.

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı turistik Şirince köyünde bir tezgahta satılan zeytinin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

KİLOSU BİN TL

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tezgahta zeytinin tanesi 50 liradan, kilosu ise 1.000 liradan satışa sunuldu. Sıradan zeytin fiyatlarının çok üzerinde olan bu rakamlar, sosyal medyada ve alışveriş yapanlar arasında büyük merak uyandırdı.

"ZEYTİN ŞİFALI"

Fiyatın normal olduğunu savunan zeytin satıcısı, ürünün özel olduğunu ve sağlık açısından büyük şifa taşıdığını iddia etti. Alışılagelmiş fiyat politikalarının dışındaki bu satış, hem yüksek maliyeti hem de tane ile kilo fiyatı arasındaki büyük dengesizlik nedeniyle köydeki turistler arasında uzun süre şaşkınlıkla karşılandı.

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Kilosumu 50, tanesi mi? haberinize.... 1 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    baslıkta kilosu 50 tl içerkte tanesi 50 tl kılosu bin tl dıyorsunuz iyice sacmaladınız yapamıyorsanız bırakın haber işini gerçi haber demeyede 50 sahıt isder 1 0 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Sallıyor özelliği varmış kimseye söylemezmiş.Bildiğin Zeytin. 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Ülkenin çivisi çıktığını kim kimi denk getirirse mantığını kapmış adam bişey demek yanlış olur 0 0 Yanıtla
  • fpw6hb8gqt fpw6hb8gqt:
    Gemlik yol üstü dinlenme tesisindeki firmalar 1400 tl ye zeytin satıyorlar. İnsafsızca vatandaşa atılan bu kazıkları gören de yok. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
