Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı turistik Şirince köyünde bir tezgahta satılan zeytinin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

KİLOSU BİN TL

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tezgahta zeytinin tanesi 50 liradan, kilosu ise 1.000 liradan satışa sunuldu. Sıradan zeytin fiyatlarının çok üzerinde olan bu rakamlar, sosyal medyada ve alışveriş yapanlar arasında büyük merak uyandırdı.

"ZEYTİN ŞİFALI"

Fiyatın normal olduğunu savunan zeytin satıcısı, ürünün özel olduğunu ve sağlık açısından büyük şifa taşıdığını iddia etti. Alışılagelmiş fiyat politikalarının dışındaki bu satış, hem yüksek maliyeti hem de tane ile kilo fiyatı arasındaki büyük dengesizlik nedeniyle köydeki turistler arasında uzun süre şaşkınlıkla karşılandı.