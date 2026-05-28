Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu

Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
28.05.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'deki oyuncularına verdiği sözü tuttu. Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi, Ilıcalı'nın özel jetiyle Miami Las Vegas'a giderek tatilin keyfini çıkardı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u mağlup ederek adını Premier Lig’e yazdıran Hull City'de büyük bir coşku yaşanıyor. Kulübün Türk sahibi ve iş insanı Acun Ilıcalı, sezon içinde takımı motive etmek amacıyla futbolcularına verdiği büyük sözü yerine getirdi.

''PREMIER LİG'E ÇIKARSAK LAS VEGAS'A GİDİYORUZ''

Play-off kritik virajına girilmeden önce takımına vereceği hediyeyi canlı yayında açıklayan Acun Ilıcalı, "Eğer Premier Lig'e çıkarsak, tüm takımı özel uçakla Las Vegas'a tatile göndereceğim" demişti. Takımın bu tarihi başarısının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen başarılı televizyoncu, verdiği sözü tuttu.

''KENDİ ÖZEL JETİMİ TAHSİS ETTİM''

İngiliz spor kanalı Sky Sports News'e açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, oyuncularının bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini vurguladı. Ilıcalı, "Futbolcularıma kendi özel jetimi tahsis ettim. Benim uçuş ekibimle birlikte seyahat edecekler ve Las Vegas'ta unutulmaz bir tatil geçirip eğlenecekler." ifadelerini kullandı.

LAS VEGAS'TA SINIR TANIMAYAN KUTLAMA

İngiliz basınında yer alan detaylara göre, Acun Ilıcalı’nın jesti sadece özel uçak tahsisiyle sınırlı kalmadı. Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi için Las Vegas'ta lüks otel konaklamaları, özel limuzin servisleri ve seçkin etkinlikleri kapsayan oldukça geniş ve görkemli bir kutlama programı organize edildi. Miami aktarmalı olarak Las Vegas'a giden futbolcular, kazanılan büyük başarının ve tatilin tadını çıkarmaya başladı. 

Acun Ilıcalı, Las Vegas, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

22:25
Osimhen’den vatandaşına büyük jest
Osimhen'den vatandaşına büyük jest
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:37:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.