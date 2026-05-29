Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var - Son Dakika
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

29.05.2026 08:55
Ukrayna, Odesa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan Türk kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna yönetimi, Karadeniz'de seyir halindeki bir Türk yük gemisinin insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurdu. Kiev'in açıklamasına göre, Odesa Limanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket eden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi Rusya'ya ait bir İHA tarafından hedef alındı.

İKİ DENİZCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre saldırı sırasında yaralanan iki denizci tedavi altına alındı. Yaralı mürettebatın hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

GEMİDE HASAR OLUŞTU

Olayın ardından bölgeden paylaşılan ilk görüntülerde gemide hasar meydana geldiği görüldü. İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı gemide soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

KARADENİZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliği zaman zaman gündeme geliyor. Bölgede son aylarda benzer olaylar yaşanırken, geçtiğimiz mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracı saldırısına maruz kalmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen o olayda 25 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El Zafer El:
    Bayramda bari çalışmayınız ne işiniz var sağda solda biraz mola verin insanlar bayram yapsın çoluğu çocuğu ile yoksa çalarlar İHA sihayi muhtemel bizim sattığımız sihadir 0 0 Yanıtla
    Muhittin Çavdarlı Muhittin Çavdarlı:
    para sevdası düşünmez patronlar 0 0
    Murat dogan Murat dogan:
    rusyaya ihamı sattık 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
