CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak

29.05.2026 10:59
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın partililere seslenmeye hazırlanırken; görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegeleri harekete geçiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yargı kararıyla başlayan tarihi liderlik krizi, karşılıklı hamlelerle yeni bir aşamaya geçti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla yeniden Genel Başkanlık makamına gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın yapacağı gövde gösterisine, Özgür Özel kanadı "olağanüstü seçimli kurultay" restiyle karşılık vermeye hazırlanıyor.

KILIÇDAROĞLU YARIN GENEL MERKEZ'DE KONUŞACAK

Mahkeme kararının ardından genel merkeze dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde partililerle buluşacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, bu kritik hitap öncesi örgüte yönelik hazırlıklarını tamamladı. Konuşma için özel olarak tasarlanan afişlerde şu sloganlar öne çıktı:

  • Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet
  • Yalnız değilsin, seninleyiz Kahraman Kemal

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ PES ETMİYOR 

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi ise pes etmeye niyetli değil. Bayram sonrasında olağanüstü seçimli kurultay sürecini başlatmayı planlayan Özel cephesi, delegeler üzerindeki gücüne güveniyor. CHP tüzüğüne göre, kurultay üye tamsayısının salt çoğunluğunun noter onaylı imzası toplandığı takdirde gündeme "seçim ve güvenoyu" maddesi eklenebiliyor. 

"BELKİ 150 DELEGENİN İMZASINI ALAMAYIZ"

Milliyet’e konuşan Özel cephesindeki üst düzey kaynaklar, delege desteği konusunda oldukça iddialı bir açıklama yaptı: "Süreci başlattığımız zaman, mevcut 1100 küsur delege içinden belki 150 delegenin imzasını alamayız; onun dışında geri kalan tüm delegelerin imzasını toplarız. Oturup yeniden konuşacağız ve bu süreci tüm Türkiye’ye ifşa edeceğiz."

GÖZLER BAYRAM SONRASINA ÇEVRİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun yarın vereceği mesajlar merakla beklenirken, CHP’nin kaderini delegelerin belirleyeceği "imza toplama" sürecinin bayramın hemen ardından siyasetin ana gündem maddesi olması bekleniyor.

