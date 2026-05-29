Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso'nun milli yıldızı kadrosunda görmek istediği öne sürülürken, İngiliz ekibinin transfer için 150 milyon euroyu gözden çıkarabileceği iddia edildi.

ARDA GÜLER TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de yeni sezon planlamaları sürerken, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

XABI ALONSO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'i takımında görmek istiyor. Haberde, Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı genç yıldızı Londra ekibine kazandırmayı hedeflediği belirtilirken, olası transfer için "rüya transfer" ifadesi kullanıldı.

REAL MADRID'İN TAVRI NET

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre ise Real Madrid yönetimi, Arda Güler'i herhangi bir takas operasyonuna dahil etmeyi düşünmüyor. Eflatun-beyazlıların, milli futbolcuyla ilgili olası bir ayrılık durumunda yalnızca bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapacağı öne sürüldü.

150 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Chelsea'nin Arda Güler için ayırabileceği bütçe oldu. İddiaya göre İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için 150 milyon euro seviyesine kadar çıkabilecek bir teklif hazırlayabilir.

SEZONU 20 SKOR KATKISIYLA TAMAMLADI

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli yıldız bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaparak toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı ve takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.