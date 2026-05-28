Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Juventus ile sözleşmesini yenilememe kararı alan Sırp sol bek Filip Kostic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Romeo Agresti'nin haberine göre, bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia FC, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yapılan görüşmelerde Sırp oyuncu ile İtalyan kulübü arasında anlaşmaya varıldığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği belirtildi.
Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kostic'in Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek. 2025/26 sezonunda Juventus'ta tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyen Kostic, sadece 527 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
