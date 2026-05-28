Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor

Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor
28.05.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus ile sözleşmesi sona erecek Filip Kostic, Serie A'ya yükselen Venezia FC'ye transfer oluyor. İtalyan kulübü ile anlaşma sağlandığı ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağı belirtildi.

Juventus ile sözleşmesini yenilememe kararı alan Sırp sol bek Filip Kostic için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

VENEZIA, KOSTIC'İ TRANSFER EDİYOR

İtalyan gazeteci Romeo Agresti'nin haberine göre, bu sezon Serie A'ya yükselen Venezia FC, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. 

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan görüşmelerde Sırp oyuncu ile İtalyan kulübü arasında anlaşmaya varıldığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNADI

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Kostic'in Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek. 2025/26 sezonunda Juventus'ta tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyen Kostic, sadece 527 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:07:53. #7.12#
SON DAKİKA: Filip Kostic, ligin yeni ekibine transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.