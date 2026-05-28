Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk
Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

28.05.2026 22:48
Chobani'nin sahibi olan Hamdi Ulukaya'nın TFF 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık rekor bir sponsorluk desteği sunduğu iddia edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor, son günlerde yaşanan logo değişimi tartışmalarının ardından futbol kamuoyunda çok konuşulacak yeni bir iddiayla gündeme geldi. 

HAMDİ ULUKAYA'DAN ERZİNCANSPOR'A 5 MİLYON DOLAR

ABD merkezli ünlü yoğurt markası Chobani'nin kurucusu, Erzincanlı milyarder iş insanı Hamdi Ulukaya'nın memleketinin takımına tam 5 milyon dolarlık rekor bir sponsorluk bütçesi ayırdığı öne sürüldü.

GÖZLER GERÇEKLEŞECEK TARİHİ İMZADA

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk ve Trendyol 1. Lig'e yükselme hedefi koyan Erzincan temsilcisinde, transfer çalışmalarından önce ekonomik geleceği garanti altına alacak bu hamle şehri adeta ayağa kaldırdı. Ocak 2026'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Alaattin Yavuz Güneş ile Hamdi Ulukaya arasındaki eski ve güçlü dostluk, bu sponsorluğun zeminini hazırladı. Göreve gelir gelmez takıma 2 milyon dolarlık can suyu olan Ulukaya, Nisan ayında Başkan Güneş ile İstanbul'da bir araya gelerek Chobani markasının ana ve isim sponsorluğu için ilk resmi adımları atmıştı. Konuşulan son iddialara göre, bu dev ortaklığın Haziran ayının sonlarına doğru canlı yayında düzenlenecek tarihi bir imza töreniyle resmiyete dökülmesi bekleniyor.

SPONSORLUĞUN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübün tüm teknik ekip ve oyuncu borçlarını ödeyerek mali yapıyı düzlüğe çıkaran Başkan Alaattin Yavuz Güneş'in, önümüzdeki günlerde Erzincan'da gerçekleştirilecek geleneksel bayramlaşma programına katılması öngörülüyor. Şehirdeki taraftarların ve camianın, bu programda Başkan Güneş'ten Hamdi Ulukaya sponsorluğuna dair müjdeli ve resmi açıklamayı duymayı sabırsızlıkla beklediği ifade ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Erzincan İliç doğumlu Türkiye'nin en Zengin (Kürt) iş adamı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
