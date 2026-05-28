İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

28.05.2026 23:27
Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir anda yükseldi. İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan ABD gemilerine füzelerle uyarı atışı gerçekleştirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinden, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine füze saldırıları düzenlediği bildirildi.

HÜRMÜZ'DE ABD GEMİLERİ HEDEF ALINDI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor." ifadelerine yer verildi. İran ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine füzelerle uyarı atışı yapıldığı öğrenildi.

Haberde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğuna dair haberlerin ise doğrulanmadığı aktarıldı.

HÜRMÜZ'DE TANSİYON ÇOK YÜKSEK

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı yakınlarında sabaha karşı da çatışmalar meydana gelmişti.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

