Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
29.05.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enhanced Games organizasyonu, 2027'de düzenlenecek yarışlarda Usain Bolt'un 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kıracak sporcuya 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Rekorun yalnızca 1 salise geliştirilmesi bile ödül için yeterli olacak.

Enhanced Games organizatörleri, 2027 yılında düzenlenecek organizasyonda Usain Bolt'un 100 metre dünya rekorunu kıracak sporcuya 10 milyon dolar bonus verileceğini açıkladı. Rekorun yalnızca 1 salise geliştirilmesi bile dev ödülü almak için yeterli olacak.

BOLT'UN REKORUNU KIRANA SERVET VERİLECEK

Spor dünyasında tartışmaları da beraberinde getiren Enhanced Games organizasyonu, dikkat çeken bir ödül programını duyurdu. Organizatörler, 2027 yılında gerçekleştirilecek etkinlikte Jamaikalı efsane Usain Bolt'un 9.58 saniyelik 100 metre dünya rekorunu kıran erkek sprintere tam 10 milyon dolar bonus verileceğini açıkladı.

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 SALİSE BİLE YETERLİ OLACAK

Açıklamaya göre sporcunun rekoru büyük farkla geçmesine gerek olmayacak. Bolt'un derecesini yalnızca 1 salise geliştirmesi halinde bile atlet, 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Bu nedenle organizasyonun duyurusu atletizm dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

İLK REKOR KIRILDI

Las Vegas'ta düzenlenen ilk Enhanced Games organizasyonunda da dikkat çeken bir başarı elde edildi. Yunan yüzücü Kristian Gkolomeev, 50 metre serbest yarışında 20.81 saniyelik derecesiyle dünya rekoruna imza attı.

1.5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gkolomeev'in elde ettiği rekor, organizasyon tarafından büyük ödülle karşılık buldu. Yunan sporcu, performansı sayesinde toplam 1.5 milyon dolar kazanç elde etti.

Bu gelişme, 2027 yılında kırılması hedeflenen 100 metre dünya rekoru için açıklanan 10 milyon dolarlık ödülün de ne kadar ciddi bir teşvik olduğunu gözler önüne serdi.

Usain Bolt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Görüntü bugün kaydedildi Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:11:37. #7.12#
SON DAKİKA: Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.