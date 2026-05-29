Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Semiha Yankı\'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
29.05.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1975 yılında Eurovision'da ülkemizi temsil eden sanatçı Semiha Yankı, Kurban Bayramı ile ilgili, "Bu bayram benim bayramım değil, o yüzden kutlamıyorum" deyince büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası açıklama yapan Yankı geri adım atmayarak, "Size ne kardeşim ben sevmiyorum" dedi.

1975 yılında "Seninle Bir Dakika" adlı şarkıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Semiha Yankı, Kurban Bayramı'yla ilgili paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram benim bayramım değil.. O yüzden kutlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yankı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcının sözlerine tepki gösterirken, paylaşım kısa sürede tartışma konusu oldu. Gelen yorumların ardından Semiha Yankı bir paylaşım daha yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

"SİZE NE KARDEŞİM"

Tepkilere tepki gösteren ünlü şarkıcı, geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne..."

Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Kurban Bayramı, Semiha Yankı, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Anladık hatırlanmak istedin başka türlü olmuyor, 1975 den sonra bir başarı olmayınca aklına bu geldi. Keşke başarılı olsan da devamı gelseydi. Bu yola baş vurmasaydin. İşte beceriksiz olunca sende haklısın, ben de bu şekilde düşünüyorum. Birde o tipe çeki düzenver çok değilmişsin bu da benim düşüncem. 5 2 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Ne kadar Yankı yaparsan yap senden geçti, bayramını kutlayan kalmamıştır Semiha. 3 1 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bu ülke kadar mahalle baskısı olan başka yer varmı acaba. Kadın inanmıyor bende inanmıyorum. Herkes sürü psikolojisi ile hareket ediyor bence 1 2 Yanıtla
  • Salih Asma Salih Asma:
    Kurban, dini bir vecibe değil, bir nüsuktur yani gelenek ve görenektir. 1400 yıl öncesindeki arap kültürüne göre hacca gelen insanları doyurmak için yapılan ve elde olan imkanları kullanmaktır. Tarım ürünleri olmadığı için hayvan kesmek tek çare idi. Günümüze bu şekilde gelmektedir. Bir olayın hüküm olması için Kur'anda geçmiş olması gerek ve bu olay Kur'anda geçmemektedir ve bu olay gelenektir. 1 1 Yanıtla
  • Cemal Hekim Cemal Hekim:
    Her KURBAN bayramında çıkar zaten şaşırtmazlar hiç :)))restoranda önune gelen ETİ yutanlar ne hikmetse kutsal bir gün olan KURBAN bayraminda hayvanser olmasida ayrı bir rezalet :))aman ALLAH aşkına sev ne olur ne yaparız yoksa sen sev diye kutlamıyoruz zaten ya bi salın artık ALLAH rızası için kesiyoruz 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Görüntü bugün kaydedildi Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:29:18. #7.13#
SON DAKİKA: Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.