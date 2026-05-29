Semiha Yankı\'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

1975 yılında "Seninle Bir Dakika" adlı şarkıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Semiha Yankı, Kurban Bayramı'yla ilgili paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram benim bayramım değil.. O yüzden kutlamıyorum" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yankı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcının sözlerine tepki gösterirken, paylaşım kısa sürede tartışma konusu oldu. Gelen yorumların ardından Semiha Yankı bir paylaşım daha yaparak eleştirilere yanıt verdi.

"SİZE NE KARDEŞİM"

Tepkilere tepki gösteren ünlü şarkıcı, geri adım atmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne..."