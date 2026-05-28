Buldan: Yeni Yasa Taslağı Acil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buldan: Yeni Yasa Taslağı Acil

28.05.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pervin Buldan, terörle mücadele sürecinde yasal düzenlemenin aciliyetine dikkat çekti.

(VAN) - DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Terörsöz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç zamana yayılmayacak kadar acildir. Bir an önce yasal zeminin oluşturulması gerekiyor" dedi.

Buldan, Van'da DEM Parti ve DBP il örgütleri tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bulvan, burada yaptığı konuşmada, bayram sonrasında yeni bir yasa taslağının gündeme geleceğini belirterek, "Türkiye'nin yeni bir sürece gireceğini" söyledi.

Parti binasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Buldan, 24 Mayıs'ta İmralı'da Abdullah Öcalan ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Size Sayın Öcalan'ın selamlarını getirdim. Sağlığı iyi, sürece dair inancı yerinde. Sürecin ilerlemesi için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade etti" dedi.

Buldan, görüşmede en önemli başlıklardan birinin yeni yasa hazırlığı olduğunu belirterek, Öcalan'ın "kök yasa" vurgusu yaptığını söyledi. Hazırlanacak düzenlemenin demokratikleşme sürecinin önünü açacağını ifade eden Buldan, yasa taslağının 7-8 maddeden oluşmasının planlandığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin "bir sefere mahsus" çıkarılmasının değerlendirildiğini belirten Buldan, yasadan yararlanacak örgüt mensuplarının belirli bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye ya da başka ülkelere gidip gelebileceğini ifade etti.

Bayram sonrasında yoğun siyasi temaslara başlayacaklarını belirten Buldan, Meclis kapanmadan önce yasa taslağının gündeme alınması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Buldan, "Bu süreç zamana yayılmayacak kadar acildir. Bir an önce yasal zeminin oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Taslağın hazırlanmasının ardından demokratikleşme ve reform paketlerinin de gündeme geleceğini belirten Buldan, cezaevlerinde bulunan tutukluların ve toplumun geniş kesimlerinin beklentisinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

"SÜREÇ YAKINDA ETE KEMİĞE BÜRÜNECEKTİR"

Orta Doğu'daki gelişmelere de dikkati çeken Buldan, bölgede Kürtler ve muhalefet üzerinde yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Barış ve demokratik çözüm sürecinin yasal güvenceye kavuşmasının herkesin ortak beklentisi olduğunu belirten Buldan, "Bu süreç yakında ete kemiğe bürünecektir" ifadelerini kullandı.

Buldan ayrıca, Abdullah Öcalan'ın halka, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere "sürece sahip çıkma" çağrısı yaptığını aktararak, herkesin bu süreçte sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Buldan, çıkarılması planlanan yasanın ardından yalnızca Türkiye'de değil, tüm Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Pervin Buldan, Orta Doğu, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buldan: Yeni Yasa Taslağı Acil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi 17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz

14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 15:35:10. #7.12#
SON DAKİKA: Buldan: Yeni Yasa Taslağı Acil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.