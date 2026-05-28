Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar

28.05.2026 18:06
Santos forması giyen Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın Panama ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya Milli Takımı'na kötü bir haber geldi. 

NEYMAR SAKATLANDI

Kariyerini Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta sürdüren ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yeniden milli takıma çağrılan dünyaca ünlü yıldız Neymar sakatlık geçirdi.

İKİ MAÇI KAÇIRACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecine başlanan tecrübeli futbolcu, Sambacılar'ın önümüzdeki günlerde oynayacağı iki hazırlık karşılaşmasında sahada olamayacak. Yıldız oyuncunun, Panama ve Mısır ile yapılacak hazırlık mücadelelerinde forma giyemeyeceği kesinleşti.

İLK MAÇ FAS'A KARŞI

Turnuva öncesi hazırlıklarına Neymar'dan gelen bu haberle sarsılarak devam eden Brezilya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçına 14 Haziran 2026 tarihinde, Türkiye saati ile 01.00'de Fas karşısında çıkacak.

