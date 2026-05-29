Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?

Bayramlaşma programında CHP\'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
29.05.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’deki "Kılıçdaroğlu-Özgür Özel" krizi Karabük’teki bayramlaşma programına sıçradı. Safranbolu'daki törende partililer, Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın Özgür Özel’e açık destek vermemesine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki "Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel" çift başlılık krizi, bayramlaşma programlarında tabanın sert tepkisiyle gün yüzüne çıktı. CHP Karabük İl Başkanlığı ve Safranbolu’da düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenlerinde partililer ile Karabük Milletvekili Cevdet Akay arasında tansiyon yükseldi.

İL BAŞKANINDAN "BİRLİK" VURGUSU

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, son günlerde partide yaşanan mahkeme süreçleri ve kurultay tartışmaları damga vurdu. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından bir sorun olmadığını savunarak, Karabük örgütünün ortak hareket ettiğini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU’NA BİR CEVABINIZ YOK MU?"

Ancak tören, tabanın genel merkezdeki krize yönelik net duruş talebiyle gerildi. Safranbolu’daki programda bazı partililer, Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’e yönelik net ve açık bir destek açıklaması yapmamasını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönerken kullandığı söylemlere atıfta bulunan öfkeli bir partili, Milletvekili Akay ve İl Başkanı Yaşar’ı hedef alarak "Çankaya'da mevcut genel başkan (Kılıçdaroğlu) kayırta kayırta CHP'lilere küfretti. 'Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim' dedi. Buna il başkanı olarak, milletvekili olarak bir cevabınız yok mu? Daha ne diyecekti" ifadelerine yer verdi. Bu çıkışın ardından salonda partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"KURUMSAL KİMLİĞE RİAYET EDİYORUM"

Tepkilerin odağındaki isim olan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, eleştirilere kurumsal kimlik vurgusuyla yanıt verdi. Bu süreçten rahatsız olan vekillerden biri olduğunu belirten Akay "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım ve bütün gücümle çalıştım. Kurumsal kimliğe riayet ederek hareket ettim. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" diyerek kendini savundu. 

"ÖZGÜR ÖZEL’İN VİZYONUYLA DEVAM EDİYORUZ"

Aynı programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise milletvekilinin aksine daha net bir duruş sergiledi. Köse, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Görüntü bugün kaydedildi Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:25:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.