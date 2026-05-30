AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

30.05.2026 09:53
Şüpheli şekilde ölen üniversiteli Rojin Kabaiş'in babasıyla görüşen AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu; Kars, Elazığ, Tunceli ve Van'daki bazı üniversitelerde yoksul öğrencileri hedef alan organize bir istismar ağı olduğunu iddia etti. Bazı kamu görevlileri ile üniversite çalışanlarının ortak hareket ederek öğrencileri "Örgütçüsünüz" diye tehdit ettiğini öne süren Ensarioğlu, "Bunu ispatlarım" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiyken şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır'daki çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen eski Devlet Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ensarioğlu, bölge üniversitelerine yönelik çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"BU BİR İKİ KİŞİNİN DEĞİL, ORGANİZE BİR YAPININ İŞİ"

Amida Haber'e açıklamalarda bulunan Salim Ensarioğlu, yürüttüğü bölgesel çalışmalarda bu konunun sık sık karşına çıktığını belirterek, yaşananların münferit olaylar olmadığını savundu. Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Burada bir polisin, bir askerin veya iki tane öğrencinin olayı değil bu. Bu organize bir olaydır. Ağlarına düşürdükleri kitleler; puanları düşük olan, fakir ailelerin çocukları... Özellikle 5-6 üniversitede; Kars Kafkas, Elazığ Fırat, Munzur ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde bu durum yaşanıyor."

"ÖĞRENCİLERİ TEHDİT EDİYORLAR"

İstismar ağının çalışma yöntemine ilişkin de çarpıcı iddialar öne süren Ensarioğlu, her kurumda ahlaksız insanların olabileceğini vurgulayarak, "Ekonomisi iyi olmayan çocukları 'Örgütçüsünüz, bilmem nesiniz' diyerek tehdit ediyorlar. Kamudaki bazı ahlaksız unsurlar ile üniversitedeki birkaç kişinin desteğiyle öğrencileri ağlarına düşürüp istismar etmişler" şeklinde konuştu.

"İDDİAMI İSPATLARIM, DAİRE BAŞKANI KAFEDE DÖVÜLDÜ"

Söz konusu iddialarının arkasında durduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini belirten AK Partili vekil, geçmişte yaşanan bir olayı örnek gösterdi: "Biri bana derse ki 'Sen bunu ispatlar mısın?', evet ispatlarım. 4 yıl önce Tunceli'de bir kafede, Munzur Üniversitesinin bir Daire Başkanı gençler tarafından dövüldü. Niye dövüldü? 'Sen buradaki kızların telefonlarını asker ve polise veriyorsun' diye dövüldü."

ESKİ VALİYE TEPKİ: GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ, ÇÜNKÜ ALTI ISLAKTI

O dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu ve konuyu araştırmak üzere Tunceli’ye gittiğini belirten Ensarioğlu, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel (metinde Sorel olarak geçen) ile görüşme talebinin reddedildiğini iddia etti.

Ensarioğlu, vali ile aralarında geçen diyaloğu ve tepkisini şu sözlerle aktardı: "O kadar şey anlatılmıştı ki, devletin valisine güvenip bir gün önceden 'ziyarete geliyorum' demedim. Şehre 10 kilometre kala arayıp eski bakan ve genel başkan yardımcısı olarak görüşmek istediğimi söyledim. Bana 'Ben operasyondayım' yanıtını verdi. Sen asker misin, polis misin? Ne alakası var operasyonla? Görüşmek istemedi. Çünkü biliyor, altı ıslak, bir şeyler için gittiğimi biliyordu ve görüşmedi. Bu yapılan terbiyesizliktir, saygısızlıktır. O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi."

GÖZLER ADLİ MAKAMLARDA 

Rojin Kabaiş davasının takipçisi olacağını belirten Ensarioğlu’nun, üniversiteler ve kamu görevlilerine yönelik bu ağır iddialarının ardından adli ve idari makamların nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Hadi çıksın ortaya herşey artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
