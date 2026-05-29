Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor

29.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Fred için Brezilya'da transfer yarışı başladı. Atletico Mineiro'nun ardından Botafogo'nun da devreye girdiği öne sürülürken, tecrübeli futbolcunun Atletico Mineiro'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise seçim sonrası karar vererek en yüksek bonservis teklifini değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Fred için Brezilya'dan bir talip daha çıktı. Atletico Mineiro'nun uzun süredir ilgilendiği deneyimli orta saha oyuncusu için Botafogo'nun da devreye girdiği öne sürüldü.

BREZİLYA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılması gündemde olan Fred için Brezilya ekiplerinin ilgisi artıyor. Daha önce Atletico Mineiro'nun transfer listesine aldığı tecrübeli futbolcu için şimdi de Botafogo'nun harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor

ATLETICO MINEIRO İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. 33 yaşındaki futbolcunun da kariyerine ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı ve özellikle Atletico Mineiro seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor

SON KARARI YÖNETİM VERECEK

Sarı-lacivertli yönetimin ise başkanlık seçiminin ardından Fred'in geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin, oyuncuya talip olan kulüpler arasında en yüksek bonservis bedelini sunan takımla görüşmelerini sürdürmeyi planladığı ifade ediliyor.

SEZONU 9 SKOR KATKISIYLA TAMAMLADI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Fred, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki liderliği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, sezon boyunca takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Elle tutulur üç topcudundan birini de gonderiyolar ve şampiyon olacağız diyolar enteresan yersen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı
Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Bunu kimse beklemiyordu Sergen Yalçın’ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:58:17. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık! Eşyalarını topladı gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.