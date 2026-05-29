CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı

29.05.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Merkezi'ne, Kurban Bayramı kapsamında düzenlenecek "Halkla Bayramlaşma" programı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asılırken, duvardaki led ekrana da "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı görsel yansıtıldı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ŞİMDİ ARINMA ZAMANI" YAZILI POSTERİ ASILDI

Program öncesi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrağı asıldı. Genel Merkez binasına asılan Kılıçdaroğlu posterinin altında "Şimdi arınma zamanı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Genel Merkez duvarındaki led ekrana da "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı görsel yansıtıldı. Genel Merkez önüne kürsü ve arka plan kurularak ses sistemleri hazırlandı. 

ÖZEL'DEN AYNI SAATTE İKİ AYRI NOKTADA BAYRAMLAŞMA

Öte yandan CHP, yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00’te Genel Merkez bahçesinde partililere hitap edeceği sırada bir diğer bayramlaşma programı da Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı, Politika, Türkiye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' yazılı posteri asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Seni ilk seçimde seçmen siyasetten arındıracak bay butlan.Son anketteki yüzde 2 virgül 8 oy oranını gördün mü 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
AB’den Temu’ya 200 milyon euroluk ceza Nedeni dikkat çekti AB'den Temu'ya 200 milyon euroluk ceza! Nedeni dikkat çekti

23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
21:01
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı
DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:55
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 23:27:49. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.