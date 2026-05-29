Temu'ya AB'den 200 Milyon Euro Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Temu'ya AB'den 200 Milyon Euro Ceza

Temu\'ya AB\'den 200 Milyon Euro Ceza
29.05.2026 06:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, tehlikeli ürünler nedeniyle Temu'ya 200 milyon euro ceza verdi; şirket karara itiraz etti.

Avrupa Birliği tehlikeli bebek oyuncakları ve arızalı şarj cihazları gibi yasa dışı ürünlerin satışına izin verdiği gerekçesiyle Çin merkezli internet mağazası Temu'ya 200 milyon euro para cezası verdi.

Avrupa Komisyonu şirketin, ürünlerin oluşturduğu riskleri ve tüketicilere verebilecekleri zararı "özenli biçimde tespit etme, analiz etme ve değerlendirme konusunda başarısız olduğunu" söyledi.

Temu, AB yasaları kapsamında "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği gerekçesiyle Ekim 2024'ten bu yana soruşturma altındaydı.

Çin merkezli şirket ise bu karara katılmadığını ve cezayı orantısız bulduğunu, şu anda mevcut seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında bağımsız bir test kuruluşu tarafından yürütülen gizli müşteri çalışması, Temu üzerinden satın alınan şarj cihazlarının yüksek bir yüzdesinin temel elektrik güvenliği testlerinde başarısız olduğunu ortaya koydu.

Euronews'un haberine göre bebek oyuncaklarının büyük bir kısmının yasal sınırların üzerinde kimyasallar içermesi ya da boğulma riski oluşturan küçük ayrılabilir parçalar barındırması nedeniyle güvenlik riski taşıdığı tespit edildi.

Temu'nun para cezasını ödemesinin yanı sıra, eksiklikleri gidermek üzere 28 Ağustos'a kadar bir eylem planı sunması gerekiyor.

Komisyonun ise şirketin uyum sağlamak için yeterli adım atıp atmadığına karar vermesi için iki ay süresi bulunuyor.

AB Teknoloji Komiseri Henna Virkkunen, gazetecilere yaptığı açıklamada kararın Temu'ya "çok güçlü bir mesaj" vermeyi amaçladığını söyledi.

Bir Temu sözcüsü ise şirketin açık ve tutarlı kurallara ihtiyaç duyulduğunu kabul ettiğini, ancak kararın 2024 yılıyla ilgili olduğunu ve sistemlerinin mevcut durumunu yansıtmadığını belirtti.

Sözcü "Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz ve cezayı orantısız buluyoruz" dedi ve ekledi:

"Kararı dikkatle inceliyoruz ve mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

Ancak Birleşik Krallık tüketici kuruluşu Which? kararı memnuniyetle karşıladı ve İngiltere'nin de benzer adımlar atmasını istedi.

Which?'te tüketici koruma politikası başkanı Sue Davies, "AB'nin Temu'ya 200 milyon euro ceza verme kararı, çevrim içi pazar yerlerini platformlarındaki tehlikeli ürünler nedeniyle sorumlu tutmak için gerekli sert önlemlerin güçlü bir örneğidir" dedi:

"Birleşik Krallık hükümeti AB'nin örneğini izlemeli ve Ürün Düzenlemesi ve Metroloji Yasası kapsamındaki yeni yetkilerini kullanarak çevrim içi pazar yerlerini tehlikeli ürünlerden yasal olarak sorumlu kılmalıdır."

Bu ceza, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında içerik nedeniyle verilen ikinci para cezası oldu.

İlk ceza ise Aralık 2025'te Elon Musk'ın sosyal medya ağı X'e verilmiş, şirketin 120 milyon euro ödemesi talep edilmişti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Temu'ya AB'den 200 Milyon Euro Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi "Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
MHP ve DEM Parti bayramlaştı MHP ve DEM Parti bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı

04:52
Kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı
Kayıp 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı
00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
23:27
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
22:36
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu
22:25
Osimhen’den vatandaşına büyük jest
Osimhen'den vatandaşına büyük jest
22:17
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
22:05
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:18
ABD uçakları, İsrail’i büyük zarara uğrattı
ABD uçakları, İsrail'i büyük zarara uğrattı
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 07:29:28. #7.12#
SON DAKİKA: Temu'ya AB'den 200 Milyon Euro Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.