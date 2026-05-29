Temu\'ya AB\'den 200 Milyon Euro Ceza

Avrupa Birliği tehlikeli bebek oyuncakları ve arızalı şarj cihazları gibi yasa dışı ürünlerin satışına izin verdiği gerekçesiyle Çin merkezli internet mağazası Temu'ya 200 milyon euro para cezası verdi.

Avrupa Komisyonu şirketin, ürünlerin oluşturduğu riskleri ve tüketicilere verebilecekleri zararı "özenli biçimde tespit etme, analiz etme ve değerlendirme konusunda başarısız olduğunu" söyledi.

Temu, AB yasaları kapsamında "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği gerekçesiyle Ekim 2024'ten bu yana soruşturma altındaydı.

Çin merkezli şirket ise bu karara katılmadığını ve cezayı orantısız bulduğunu, şu anda mevcut seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında bağımsız bir test kuruluşu tarafından yürütülen gizli müşteri çalışması, Temu üzerinden satın alınan şarj cihazlarının yüksek bir yüzdesinin temel elektrik güvenliği testlerinde başarısız olduğunu ortaya koydu.

Euronews'un haberine göre bebek oyuncaklarının büyük bir kısmının yasal sınırların üzerinde kimyasallar içermesi ya da boğulma riski oluşturan küçük ayrılabilir parçalar barındırması nedeniyle güvenlik riski taşıdığı tespit edildi.

Temu'nun para cezasını ödemesinin yanı sıra, eksiklikleri gidermek üzere 28 Ağustos'a kadar bir eylem planı sunması gerekiyor.

Komisyonun ise şirketin uyum sağlamak için yeterli adım atıp atmadığına karar vermesi için iki ay süresi bulunuyor.

AB Teknoloji Komiseri Henna Virkkunen, gazetecilere yaptığı açıklamada kararın Temu'ya "çok güçlü bir mesaj" vermeyi amaçladığını söyledi.

Bir Temu sözcüsü ise şirketin açık ve tutarlı kurallara ihtiyaç duyulduğunu kabul ettiğini, ancak kararın 2024 yılıyla ilgili olduğunu ve sistemlerinin mevcut durumunu yansıtmadığını belirtti.

Sözcü "Avrupa Komisyonu'nun kararına katılmıyoruz ve cezayı orantısız buluyoruz" dedi ve ekledi:

"Kararı dikkatle inceliyoruz ve mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

Ancak Birleşik Krallık tüketici kuruluşu Which? kararı memnuniyetle karşıladı ve İngiltere'nin de benzer adımlar atmasını istedi.

Which?'te tüketici koruma politikası başkanı Sue Davies, "AB'nin Temu'ya 200 milyon euro ceza verme kararı, çevrim içi pazar yerlerini platformlarındaki tehlikeli ürünler nedeniyle sorumlu tutmak için gerekli sert önlemlerin güçlü bir örneğidir" dedi:

"Birleşik Krallık hükümeti AB'nin örneğini izlemeli ve Ürün Düzenlemesi ve Metroloji Yasası kapsamındaki yeni yetkilerini kullanarak çevrim içi pazar yerlerini tehlikeli ürünlerden yasal olarak sorumlu kılmalıdır."

Bu ceza, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında içerik nedeniyle verilen ikinci para cezası oldu.

İlk ceza ise Aralık 2025'te Elon Musk'ın sosyal medya ağı X'e verilmiş, şirketin 120 milyon euro ödemesi talep edilmişti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .