Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ile aynı müdürlükte mimar olarak görev yapan eşi Efe Sağlamer arasındaki boşanma süreci kamuoyunun gündemine oturdu.
Efe Sağlamer, daha önce belediyeye sunduğu dilekçelerde ve resmi ifadelerinde, boşanma aşamasındaki eşi hakkında rüşvet ve usulsüz yapı işlemleri gibi çok ciddi iddialarda bulunmuştu.
Efe Sağlamer, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden eşi Buğçe Sağlamer ile tartıştığı anlara ait yeni bir video paylaştı. İmar müdürlüğündeki usulsüzlük iddiaları ve sosyal medyaya yansıyan kavga görüntüleri üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.
