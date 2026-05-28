Messi'nin heykeli yıkılıyor

28.05.2026 17:58
Hindistan'da Lionel Messi için dikilen 21 metrelik dev heykel, rüzgarda sallanması nedeniyle güvenlik riski oluşturdu. Yetkililer, bölge halkının şikayetleri sonrası dünyanın en büyük Messi heykeli olarak gösterilen anıtın kaldırılmasına karar verdi.

Hindistan'ın Kalküta kentinde, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin anısına dikilen devasa heykel için yıkım kararı alındı. 

Geçtiğimiz yılın sonlarında inşa edilen ve futbolseverlerin büyük ilgisini çeken anıt, yapısal güvenlik riskleri nedeniyle yerinden kaldırılacak. BBC'nin haberine göre; Lake Town semtinde bulunan 21 metre yüksekliğindeki dev heykel, rüzgarlı havalarda sallanmaya başladı. Bu durum çevre sakinleri arasında büyük bir endişeye yol açınca yerel yetkililer harekete geçti. Bayındırlık Departmanı mühendisleri tarafından bölgede yapılan teknik incelemelerin ardından, heykelin yapısal bir risk taşıdığı tespit edildi ve güvenlik gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MESSI HEYKELİYDİ

Lionel Messi’nin 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından kupayı havaya kaldırdığı ikonik anı tasvir eden bu anıt, dünyada Messi adına yapılmış en büyük heykel olma özelliğini taşıyordu. Yerel ustaların yaklaşık 40 günlük yoğun emeğiyle tamamlanan dev yapı, açılışının ardından sosyal medyada da küresel çapta büyük yankı uyandırmıştı.

TAHLİYE İŞLEMİ KOLAY OLMAYACAK

Yetkililer, devasa yapının ortadan kaldırılmasının oldukça zorlu bir süreç olacağını belirtiyor. Heykelin yoğun trafiğe sahip ana bir kara yolunun ve metro istasyonunun hemen yanı başında bulunması nedeniyle, yıkım ve kaldırma çalışmalarının çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesi için özel ve titiz bir planlama yapılacağı aktarıldı.

