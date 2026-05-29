Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, hayvancılık sektöründeki kazanç tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Önündeki masaya ve yerdeki sandığa balya balya paraları dizen bir besici, kamera karşısına geçerek iddialı açıklamalarda bulundu. "Hayvan işinde para yok" diyenlere meydan okuyan üretici, işin zorlukları olsa da sabredenlerin kazançlı çıkacağını söyledi. O anları kaydeden oğluna da teşekkür ederek bir deste para uzatan besicinin videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

"BİZ BU ZAMANA KADAR BİRAZ SIKINTI YAŞADIK"

Görüntülerde, bir odada oturan ve önündeki sehpa ile yerdeki ahşap sandığın içi tamamen 200 TL'lik banknotlardan oluşan para balyalarıyla dolu olan besici, "Evet, merhaba sevgili dostlar. Siz de böyle rahat sallanmak istiyorsanız hayvan işi yapın" diyerek konuşmasına başladı. Sektörde kazanmanın sabır gerektirdiğini vurgulayan besici, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu zamana kadar gelene kadar biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz şu anda en güzel bölümünü yaşıyoruz. Hayvan işinde para yok diyenler bu işi yapmasın. Biz aile besiciliği olarak bu işi yaparız."

"NE KADAR VAR BİLMİYORUM" DİYEREK OĞLUNA BİR DESTE PARA VERDİ

Konuşması sırasında yerdeki para dolu sandığı ve etraftaki diğer balyaları da kameraya gösteren besici, kendisini cep telefonuyla kaydeden oğluna dönerek jest yaptı. Elindeki nakit paraları sayarak içinden büyük bir deste ayıran üretici, "Teşekkür ediyorum oğlum bizi kameraya çektiğin için. Ne kadar var bilmiyorum ama bu da senin" diyerek parayı oğluna uzattı.

Kısa sürede viral olan video, hayvancılıkla uğraşan sosyal medya kullanıcıları arasında hem destek gördü hem de sektörün maliyet yükü nedeniyle tartışma konusu oldu.