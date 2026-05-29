Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

29.05.2026 17:15  Güncelleme: 17:21
Muğla'nın Marmaris ilçesinde içinde 110 yolcusu bulunan bir gezi teknesi, Akvaryum Koyu açıklarında su alarak tamamen battı. Tekne personelinin arızayı erken fark edip rotayı kıyıya kırması ve çevredeki denizcilerin hızla yardıma koşması sayesinde, saniyelerle yarışılan bir can pazarı yaşandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin de destek verdiği operasyonla yolcular burunları bile kanamadan tahliye edilirken, dev tekne dakikalar içinde sulara gömüldü.

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Marmaris'te, içinde 110 yolcusuyla mavi tura çıkan bir gezi teknesi arıza nedeniyle batma tehlikesi yaşadı. Cennet Adası mevkisindeki Akvaryum Koyu'nda su almaya başlayan teknedeki yolcular, saniyelerle yarışılan dev bir kurtarma operasyonuyla tahliye edildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda tekne tamamen sulara gömülürken, 110 yolcunun burnu bile kanamadan kurtarılması teselli kaynağı oldu.

MAVİ TURDA CAN PAZARI: PERSONELİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Marmaris'in en uğrak noktalarından biri olan Akvaryum Koyu'nda saat 15.45 sıralarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Seyir halindeki gezi teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi ve tekne su almaya başladı. Durumu anında fark eden deneyimli tekne personeli, büyük bir soğukkanlılıkla rotayı karaya yakın bir noktaya çevirerek olası bir facianın önüne geçti.

KİLOMETRELERCE UZAKTA SANİYELERLE YARIŞ: 110 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Teknenin batmaya başladığını gören çevredeki diğer tur tekneleri ve aynı firmaya ait bir başka tekne hızla olay yerine akın etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye sevk edildi. Adeta zamanla yarışılan can pazarında, teknede bulunan 110 yolcu, çevredeki denizcilerin ve ekiplerin desteğiyle güvenli teknelere tahliye edildi. Yolcuların tamamen indirilmesinin ardından kontrolden çıkan gezi teknesi, dakikalar içinde Akvaryum Koyu'nun serin sularına gömüldü.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yaşanan talihsiz kazanın ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, vakit kaybetmeden Akvaryum Koyu'na giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan ve kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Kaya, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti. Sahil Güvenlik ekipleri, batan teknenin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

18:01
17:09
17:06
16:15
16:06
16:05
15:56
14:44
14:43
14:26
