İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

29.05.2026 21:48
CHP'deki "mutlak butlan" kararı sonrası gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş siyaset gündemini sarsacak kulis bilgilerini paylaştı. İddiaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle yolları ayrılma noktasına gelen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, tüm hukuki yollar tükendikten sonra en geç Ağustos ayında yeni bir parti kuracak, yeni oluşum için mevcut "Türkiye İttifakı Partisi"nin ismi ve yapısı devralınacak.

CHP hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş, katıldıkları televizyon programında siyaset gündemini değiştirecek kulis bilgilerini aktardı. İddiaya göre; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, CHP içindeki hukuki ve siyasi seçeneklerin tükenmesi durumunda en geç Ağustos ayında yeni bir parti kurma hazırlığına başladı. Yeni oluşumun "Türkiye İttifakı Partisi" ismini alması için de çalışmaların yürütüldüğü öne sürüldü.

"CHP İÇİNDE KALMA İMKANLARI ORTADAN KALKTI, AYRIŞMA KAÇINILMAZ"

Özgür Özel’e yakın kaynaklardan aldığı çok sıcak bilgileri canlı yayında paylaşan gazeteci Sinan Burhan, parti içindeki bölünmenin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını belirtti. Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Bey ve Ekrem Bey her ne kadar CHP içerisinde kalmayı arzu ediyor olsalar da artık gelinen nokta itibariyle CHP içinde kalma imkanları ortadan kalkmış gözüküyor. Bir biçimde ayrışma kaçınılmaz gözüküyor. Görüştüğüm kaynaklar, 'Biz CHP'den ayrılmayı arzu etmiyoruz ama Kemal Bey ve ekibinin artık bizimle çalışmak istemediğini, ortaya koydukları tavırdan anlıyoruz' diyorlar."

EN GEÇ AĞUSTOS'TA YENİ PARTİ: "HAZIR BİR YAPI DEVRALINACAK"

Özel ve İmamoğlu ikilisinin yol haritasını da deşifre eden Sinan Burhan, yeni partinin tabelasının asılacağı tarihi ilan etti:

"Tüm siyasi ve hukuki seçenekler tüketildikten sonra en geç Ağustos ayı içerisinde yeni bir siyasi parti kurulacak. Süreci hızlandırmak adına mevcut küçük bir parti devralınarak, siyasi hareket tamamen o yapı üzerinden yürütülecek."

O PARTİNİN İSMİNİ ALACAKLAR

Söz konusu yeni oluşumun ismiyle ilgili bomba detayı ise gazeteci Barış Yarkadaş paylaştı. İmamoğlu ve Özel ekibinin halkta karşılığı olan bir ismi logoya taşımak istediğini belirten Yarkadaş, şu çarpıcı iddiayı ortaya attı:

"Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yeni bir parti kurarsa, mevcut 'Türkiye İttifakı Partisi' isminin alınması için ciddi bir çalışma içerisine girecekler. Nitekim çok önemli bir işaret var: Birkaç gün önce Özgür Özel ve ekibi ile yapılan bayramlaşma görüşmesine Türkiye İttifakı Partisi'nin yetkilileri de geldiler. Bu ziyaret kesinlikle tesadüf değil, yeni sürecin en önemli işaretidir."

