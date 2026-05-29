Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar

29.05.2026 19:02
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki gizli WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. Ortaya çıkan mesajlarda, genel merkez için çift motorlu bir helikopter alımı konusunda görüşmeler yapıldığı ve Özel'e kapsamlı bir sunum dosyası hazırlandığı görüldü. Yazışmalarda ayrıca, lüks hava aracının iniş ve park alanı olarak Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nin uygun görüldüğü belirlendi.

CHP kulisleri, genel merkez düzeyinde gerçekleştirildiği iddia edilen gizli bir lüks harcama trafiğiyle çalkalanıyor. Tutuklu bulunan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile "mutlak butlan" ile genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Sızan mesajlara göre; ikili arasında parti genel merkezi adına çift motorlu bir helikopter alınması için gizli pazarlıklar yürütüldü.

"SOSYAL DEMOKRAT" İŞ İNSANININ NUMARASINI GÖNDERMİŞ

İkili arasında geçtiği ileri sürülen mesajlarda, helikopter alım sürecini hızlandırmak için harcanan çaba dikkat çekiyor. Özkan Yalım’ın, Özgür Özel’e gönderdiği WhatsApp mesajlarında, havacılık sektörüyle uğraşan bir iş insanını referans gösterdiği iddia edildi. Yalım'ın mesajında, bu kişinin özellikle "sosyal demokrat" kimliğine vurgu yaptığı ve Özel’in doğrudan temas kurabilmesi için iş insanının cep telefonu numarasını da paylaştığı görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÖZEL SUNUM DOSYASI VE PİST PLANLAMASI

Yazışmalarda, helikopter projesinin sadece bir fikir aşamasında kalmadığı, somut teknik detaylara döküldüğü de anlaşıldı. Mesaj içeriklerine göre, satın alınması planlanan çift motorlu helikopterin tüm özelliklerini ve maliyet tablosunu içeren kapsamlı bir sunum dosyası hazırlanarak WhatsApp üzerinden Özgür Özel’e iletildi.

"AHLATLIBEL TESİSLERİ HELİPORT OLSUN" 

Bununla da yetinilmeyerek, o dönem genel başkanlık koltuğunda oturan Özel’in helikopteri rahatça kullanabilmesi için Ankara’da yer arayışına girildiği, yazışmalarda Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nin helikopter pisti (heliport) olarak kullanılmasının uygun görüldüğü iddiaları yer aldı.

Parti tabanında büyük tartışma yaratması beklenen bu gizli WhatsApp trafiğine ilişkin, adı geçen tarafların nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    ciflik 0 0 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sosyal Çağdaş Hırıszlık anlaşması 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
