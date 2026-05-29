Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz

Küresel piyasaların ve diplomasi trafiğinin kilitlendiği ABD- İran müzakerelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’tan kritik bir açıklama daha geldi.

Anlaşma şartlarını belirleyen sert açıklamalarının ardından nihai kararı vermek üzere Beyaz Saray’da acil olarak "Durum Odası" (Situation Room) toplantısına geçtiğini belirten Trump, Tahran yönetimine yönelik askeri, nükleer ve lojistik taleplerini içeren çok sert bir deklarasyon yayımladı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ MAYINLAR DERHAL TEMİZLENMELİ"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Körfez ve dünya ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın koşulsuz olarak trafiğe açılması gerektiğini vurgulayan Trump, deniz güvenliğine ilişkin şu şartları sıraladı: "İran, hiçbir zaman bir Nükleer Silaha veya Bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de kısıtlama veya ücret olmaksızın gemi trafiğine izin verilmelidir. Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Büyük sualtı mayın tarama gemilerimiz aracılığıyla çok sayıda mayını patlatarak imha ettik. İran, geriye kalan mayınların derhal kaldırılmasını veya imha edilmesini tamamlayacaktır. Zaten çok fazla kalmadı."

"DENİZ ABLUKASI KALKIYOR, GEMİLER EVLERİNE DÖNEBİLİR"

ABD Donanması’nın bölgedeki mutlak hakimiyetini öne çıkaran Trump, ablukanın gevşetileceği sinyalini vererek Boğaz'da mahsur kalan sivil gemicilere seslendi: Muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz'da mahsur kalan gemiler, artık kaldırılacak olan bu abluka sayesinde, evlerine dönme sürecine başlayabilirler! Benim adıma eşlerinize, kocalarınıza, anne-babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin; sevgili Başkanınızdan!"

DERİNLERDEKİ "NÜKLEER TOZ" ABD TARAFINDAN ÇIKARILACAK

Trump’ın açıklamasındaki en çarpıcı bölümlerden biri ise, 11 ay önce düzenlenen sarsıcı B-2 hayalet bombardıman uçağı saldırısıyla vurulan İran nükleer tesislerine yönelik oldu. "Nükleer Toz" olarak nitelendirdiği yer altındaki zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından tahliye edileceğini öne süren Trump, tırmanan krizin nükleer boyutuna dair şu ifadeleri kullandı: "Bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan ve güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırımızın 11 ay önce dağları neredeyse çökertmesi sonucu derin yeraltında gömülü kalan zenginleştirilmiş materyal, Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacak. Bu konuda mutabakat sağlandığı üzere, bunu yapabilecek mekanik kapasiteye sahip tek ülke ABD'dir. Çin de bu kapasiteye sahiptir. Bu süreç, İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde yürütülecek ve söz konusu materyal imha edilecektir."

"PARA TRANSFERİ YOK, DURUM ODASI'NA GİDİYORUM"

Masadaki uzlaşma şartlarına rağmen Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımların hemen esnetilmeyeceğini ve nakit akışına yeşil ışık yakılmadığının altını çizen Trump, açıklamalarını "Yeni bir bildiriye kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Çok daha az öneme sahip diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi, nihai kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gidiyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" sözleriyle tamamladı.