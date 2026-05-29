Silopi'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı şiddetli kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 7 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 2'si ateşli silahla olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kavganın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, bir tabanca, bir pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ve kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan iki grup arasında yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar yer aldı.