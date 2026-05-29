CHP eski grup başkanvekili Altay\'dan Kılıçdaroğlu ve Özel\'e çağrı

Mahkeme kararıyla göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel’e muhalif duruşuyla dikkat çeken partinin ağır toplarından Engin Altay, kulisleri sallayacak açıklamalarda bulundu. Parti içindeki huzursuzluğun ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkilerin beklenenden çok daha büyük olduğunu itiraf eden Altay, buna rağmen krizin çözümü için adres olarak mevcut yönetim ile eski yönetimin ortak ortak iradesini gösterdi. Altay, "Orta yerde bir cenaze var. Bu cenazeyi Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek kaldırmalıdır" diyerek partiye birlik çağrısı yaptı.

"KEMAL BEY'E YÖNELİK TEPKİ ÖNGÖRÜLENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Mutlak butlan kararının yankıları sürerken, CHP İstanbul Milletvekili ve eski Grup Başkanvekili Engin Altay'dan çok konuşulacak bir öz eleştiri geldi. Kılıçdaroğlu'na en yakın milletvekillerinden biri olan Altay, tabanda ve parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik oluşan tepkinin boyutlarının, tahmin edilenin çok üzerinde olduğunu vurguladı. Bu tepkinin parti içi dinamikleri zorladığını belirten Altay, mevcut tablonun gizlenemez bir boyuta ulaştığına dikkat çekti.

"ORTADA BİR CENAZE VAR, BİRLİKTE KALDIRMALIDIRLAR"

Özgür Özel’e muhalif çizgisine rağmen partinin geleceği için uzlaşı çağrısında bulunan Engin Altay, CHP’nin içindeki mevcut durumu "cenaze" benzetmesiyle tanımladı. Sorunun tek taraflı çözülemeyeceğini ifade eden Altay, "Her şeye rağmen orta yerde bir cenaze var. Bu cenazeyi Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek kaldırır, kaldırmalıdır" diyerek iki lidere de tarihi bir sorumluluk yükledi.

MUHALİF KANATTAN GELEN BU ÇAĞRI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

Engin Altay’ın, Kılıçdaroğlu’na yakın ve Özel yönetimine mesafeli bir isim olarak bu çıkışı yapması, CHP genel merkezinde geniş yankı uyandırdı. Siyasi analistler, Altay’ın bu sözlerini parti içi bölünmenin önüne geçmek ve olası bir liderlik krizini engellemek adına atılmış "ortak akıl" adımı olarak değerlendiriyor. Gözler şimdi, bu çarpıcı çağrının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek hamlelere çevrildi.