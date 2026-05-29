Öcalan, Bayramda Aile Ziyareti Gerçekleştirdi

29.05.2026 00:02
PKK lideri Öcalan, İmralı Cezaevi'nde ailesiyle Kurban Bayramı ziyareti yaptı.

(ANKARA)- Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, hükümlü olarak bulunduğu İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden; Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bugün Kurban Bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirdi.

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müvekili terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden; Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bugün Kurban Bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirdiğini bildirdi. Asrın Hukuk Bürosu'nun konuya ilişkin açıklamasında, "Sn. Abdullah Öcalan; aile üyelerinden Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bugün (28 Mayıs 2026 tarihinde) İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Asrın Hukuk Bürosu ayrıca İmrali Cezevi'nde hükümlü olan başka müvekillerinin de aileleriye görüştüğünü berlirterek, şunları kaydetti:

"Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile bugün (28 Mayıs 2026 tarihinde) İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirmiştir."

Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın herkesin Kurban Bayramı'nı kutladığını da belirterek, "Sn. Öcalan bu görüş vesilesiyle herkesin bayramını kutlamış, selam ve sevgilerini iletmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

