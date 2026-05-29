İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım

İsrail\'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
29.05.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta bulunan ve İsrail Başkonsolosluğu’na ev sahipliği yapan plazanın deprem testini geçemediği ve yıkılacağı ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım kararı Tel Aviv’i lojistik krize soktu. Yeni bir binaya taşınmanın yüksek güvenlik ve zırhlama maliyetleri yaklaşık 6 milyon doları bulurken, diplomatik ilişkilerin donma noktasında olduğu bu dönemde İsrail hükümetinin taşınma için bütçesinin bulunmadığı belirtildi.

İsrail’in İstanbul’daki başkonsolosluğuna ev sahipliği yapan plazanın depreme dayanıklılık testinden geçemediği ve binanın yıkılmasının planlandığı ortaya çıktı. İlk etapta iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle kapatıldığı öne sürülen konsolosluğun, aslında tamamen teknik ve yapısal engeller yüzünden tahliye edildiği anlaşıldı. Yıkım kararı, bütçe sıkıntısı çeken Tel Aviv yönetimini diplomatik ve lojistik açıdan devasa bir krizle karşı karşıya bıraktı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: DEV PLAZA YIKILIYOR

Ekim 2023'te güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini Türkiye'den çeken İsrail'in, o günden bu yana kısmen kapalı tuttuğu konsolosluk binası için kentsel dönüşüm kararı alındı. Birden fazla katında çok sayıda işletme ve ofisi barındıran devasa plazanın yıkılacak olması, Türkiye'de bu büyüklükteki ticari merkezler için nadir görülen bir durum olarak nitelendiriliyor. Arazinin gelecekte yeni bir proje için kullanılması öngörülürken, mevcut binanın bazı bölümlerinin mülkiyetine sahip olan İsrail, yeni yapılacak yapıda konsolosluğu yeniden açma konusunda ciddi ticari zorluklarla karşı karşıya.

İSRAİL'İN KATI STANDARTLARI MALİYETİ KATLIYOR

Konuya yakın kaynaklar, İsrail diplomatik misyonlarının inşası için uygulanan çok katı standartlar ve şartnameler bulunduğunu belirtiyor. Yeni binayı yapacak inşaat şirketinin bu yüksek maliyetli güvenlik gereksinimlerini karşılamasının zor olduğu, İsrail'in yeni projede yer almak istemesi durumunda bu ek bütçeyi tek başına karşılamak zorunda kalacağı vurgulanıyor. Kaynaklar, yeni binadaki mülkiyet hakları saklı kalsa bile, İsrail'in bu adreste yeniden konsolosluk açmasının pek olası olmadığını dile getiriyor.

TAŞINMA MALİYETİ 6 MİLYON DOLAR, BÜTÇE İSE: "SIFIR"

Masadaki diğer seçenek olan konsolosluğun İstanbul'da başka bir binaya taşınması da mali açıdan çıkmaza girmiş durumda. Dış misyonlarında üst düzey zırhlama, özel kablolama ve gelişmiş kamera sistemleri gibi ağır güvenlik protokolleri uygulayan İsrail için yeni bir binaya taşınmanın faturası yaklaşık 6 milyon doları buluyor.

Diplomatik ilişkilerin fiilen donma noktasına geldiği bir dönemde bu harcamanın yapılıp yapılmaması İsrail içinde büyük bir tartışma konusu oldu. Hükümete yakın kaynaklar, İsrail’in elinde şu an böyle bir taşınma için bütçe bulunmadığını, bu nedenle yeni bir binaya geçiş ihtimalinin de neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. İsrail hükümetinin önündeki tüm seçenekleri değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karar alamadığı bildirildi.

Tel Aviv, Beşiktaş, İstanbul, İsrail, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor
İran, Hürmüz’de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı
Kılıçdaroğlu için “Kahraman Kemal“ afişleri hazırlanıyor Kılıçdaroğlu için "Kahraman Kemal" afişleri hazırlanıyor
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 20:23:39. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.