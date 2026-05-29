İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi

29.05.2026 00:18
İran devlet televizyonu, ABD'ye ait bir uçağın İran'ın Buşehr kenti yakınlarında imha edildiğini açıkladı. İddia İranlı yerel bir yetkiliye dayandırılırken ABD'den henüz açıklama gelmedi.

İRAN, ABD UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti yakınlarında ABD’ye ait bir uçağın imha edildiğini duyurdu. Yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, bölgede şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve yabancı hava aracının hedef alınarak düşürüldüğü belirtildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kritik nükleer tesislere ev sahipliği yapan Buşehr bölgesindeki bu iddiayla ilgili olarak ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. İki ülke arasında son dönemde tırmanan askeri gerilimin ardından yaşanan bu gelişme, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

Tasnim Haber Ajansı'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre İran ordusu, ülkenin güneyindeki Buşehr kenti yakınlarında tespit edilen söz konusu İHA'yı engellemek amacıyla bir füze fırlattı.

İran'ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani ise bölgede daha önce duyulan patlama sesinin bu olay ile bağlantılı olduğunu söyledi. Tangestani, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı. Kentte durum şu anda normal" dedi.

HÜRMÜZ'DE ABD GEMİLERİ HEDEF ALINDI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor." ifadelerine yer verildi. İran ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine füzelerle uyarı atışı yapıldığı öğrenildi.

Haberde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğuna dair haberlerin ise doğrulanmadığı aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    iran kaşınıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
