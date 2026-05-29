İzmir'de Trafik Kazası: İki Ölü
İzmir'de Trafik Kazası: İki Ölü

29.05.2026 06:45
Buca'da hafif ticari araç su kanalına devrildi, sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına giren hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Hakan Karapolat (33) ile yolcu konumunda bulunan Meliha Acer (27) hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 02.15 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne ilerleyen Hakan Karapolat yönetimindeki 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda bir süre ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp şarampole devrildi.

İKİ KİŞİ CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Hakan Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik ve asayiş ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın vinçle kaldırılmasının ardından araç içerisinde sıkışan Karapolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Acer, Buca, Kaza, Son Dakika

