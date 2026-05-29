ABD'den İran İHA İddiasına Yanıt

29.05.2026 04:06
ABD, İran'ın hava aracını düşürdüğünü iddialarını reddetti, tüm İHA'ların yeri biliniyor.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Buşehr yakınlarında ABD'ye ait bir hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD'ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" denildi.

İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait bir İHA'ya müdahalede bulunduğu yönündeki haberlere ABD'den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'ın ABD'ye ait bir hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD'ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın ABD İHA'sına müdahale ettiği öne sürülmüştü

İran basınında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait bir İHA'ya müdahalede bulunduğu öne sürülmüştü. İran'ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani ise bölgede daha önce duyulan patlama sesinin bu olay ile bağlantılı olduğunu belirterek, "Bu gece meydana gelen olay, düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklıydı. Kentte durum şu anda normal" demişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

