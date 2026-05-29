İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası\'dan yine kararsız ayrıldı

29.05.2026 23:26
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere sürecine dair nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleştirdiği kritik zirveden sonuç çıkmadığı öne sürüldü. The New York Times'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın 2 saatlik toplantıdan karar almadan ayrıldığı belirtildi. Trump'ın uranyum imhası ve Hürmüz Boğazı şartlarına ise İran Dışişleri'nden "Batı'nın bize dikte etme hakkı yok" tepkisi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin nihai kararı vermek üzere Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik toplantıdan sonuç çıkmadı. Amerikan medyasının önde gelen yayın organlarından The New York Times, Trump’ın kurmaylarıyla Durum Odası'nda (Situation Room) yaptığı iki saatlik görüşmenin ardından anlaşma taslağına ilişkin hiçbir karar almadan masadan kalktığını öne sürdü. İran kanadı ise Trump'ın şartlarına sert tepki gösterdi.

DURUM ODASI’NDA İKİ SAATLİK SESSİZLİK

The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı kulis bilgisine göre, Başkan Donald Trump, İran ile üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağını değerlendirmek üzere danışmanlarını Beyaz Saray'da topladı. Oldukça gergin geçtiği belirtilen ve yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Trump, nihai bir karara varmadan odadan ayrıldı. Yaşanan bu belirsizliğe ve toplantının detaylarına ilişkin Beyaz Saray resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

TRUMP’IN AĞIR ŞARTLARI: URANYUMU BİZ ÇIKARIP İMHA EDECEĞİZ

Toplantı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir ültimatom yayımlayan Trump, Washington'ın masadaki kırmızı çizgilerini şu sert maddelerle sıralamıştı:

Nükleer Silah Yasağı: İran, nükleer silah sahibi olmayacağını kesin surette taahhüt edecek.

Hürmüz Boğazı: Hürmüz Boğazı, herhangi bir geçiş ücreti talep edilmeden tamamen özgür bir şekilde uluslararası deniz ulaşımına açılacak. Karşılığında ABD, İran limanlarına yönelik ablukasını kaldıracak.

Uranyuma El Konulması: İran'ın yer altındaki tüm zenginleştirilmiş uranyumu bizzat ABD tarafından çıkartılacak ve bu nükleer materyaller imha edilecek.

İRAN’DAN ÇOK SERT YANIT: "BÖYLE BİR DİL KULLANMA HAKKINIZ YOK"

Trump'ın müzakere şartlarını tamamen tahakkümcü olarak nitelendiren Tahran yönetimi ise gecikmeden rest çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı’nın ifadelerini sert bir dille eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

"Batılıların bize karşı 'şöyle olmalı, böyle olmalı' şeklinde dikte edici bir dil kullanma hakkı kesinlikle yoktur."

Kritik zirveden bir sonuç çıkmaması, iki ülke arasındaki nükleer ve ekonomik gerilimin bir süre daha tırmanarak devam edeceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

"YAPTIRIMLAR YAVAŞ BİR ŞEKİLDE KALDIRILACAK" 

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda ABD-İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. 

Bessent, İran’a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruyu cevapladı. Bessent, İran’a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti. Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Bessent ayrıca, ABD’nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran’a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin, "Kaldırılacak olan deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık ‘evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

