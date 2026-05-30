İşte isim isim Kılıçdaroğlu\'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek

30.05.2026 07:37
CHP'de bugün açıklanması beklenen yeni MYK'da Müslim Sarı'nın parti sözcüsü, Faik Öztrak'ın mali ve idari işlerden sorumlu isim olması beklenirken, teşkilat yapılanmasını doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yöneteceği ve hukuk biriminin disiplin süreçlerinde etkin rol üstleneceği belirtiliyor.

Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısını iptal etmesinin ardından gözler bugün açıklanması beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) çevrildi. Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni A Takımı yedi kişiden oluşacak. Bu isimlerin beşinin milletvekili olması bekleniyor.

PARTİ SÖZCÜLÜĞÜ İÇİN MÜSLİM SARI İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, CHP Sözcülüğü görevine Müslim Sarı'nın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce CHP Milletvekili olarak görev yapan Sarı, 2019 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Parti Meclisi'nde de yer almıştı.

Müslim Sarı

MALİ VE İDARİ İŞLER ÖZTRAK'A EMANET EDİLECEK

Yeni MYK'da Faik Öztrak'ın idari ve mali işlerden sorumlu olması bekleniyor. Eski Hazine Müsteşarı olan Öztrak, CHP'de uzun yıllardır önemli görevler üstlenirken halen Edirne Milletvekili olarak TBMM'de çalışmalarını sürdürüyor.

Faik Öztrak

Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Bülent Kuşoğlu'nun ise Genel Saymanlık görevine getirilmesi planlanıyor. Siyasi kariyerine DYP'de başlayan Kuşoğlu, daha önce dört dönem milletvekilliği yaptı.

Bülent Kuşoğlu

MEDYA VE YEREL YÖNETİMLERDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Kulislerde konuşulan bilgilere göre medya politikalarından Ankara Milletvekili Deniz Demir sorumlu olacak. Yerel yönetimler alanında Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın görev alması beklenirken, sosyal politikalar alanının ise İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye emanet edilmesi öngörülüyor.

 Deniz Demir 

TEŞKİLATLARI DOĞRUDAN KILIÇDAROĞLU YÖNETECEK

Parti yönetiminde dikkat çeken bir diğer gelişme ise teşkilatlardan sorumlu görevin boş bırakılacak olması. İddialara göre Kılıçdaroğlu, teşkilat yapılanmasını herhangi bir isme devretmek yerine doğrudan kendisi yönetecek.

HUKUK BİRİMİNE KRİTİK GÖREV

MYK bünyesindeki hukuk biriminin başına ise İzmir Milletvekili ve avukat Sevda Erdan Kılıç'ın getirilebileceği belirtiliyor. Eski milletvekili Akif Hamza Çebi'nin de bu birimde görev alacağı ifade ediliyor.

Söz konusu hukuk biriminin, parti içindeki disiplin ve ihraç süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Özellikle Kılıçdaroğlu yönetiminin belirleyeceği isimlere yönelik ihraç işlemlerinin bu birim tarafından yürütüleceği öne sürülüyor.

YENİ MYK'DA OLMASI BEKLENEN İSİMLER

  • Müslim Sarı – Parti Sözcüsü
  • Faik Öztrak – İdari ve Mali İşler
  • Bülent Kuşoğlu – Genel Sayman
  • Deniz Demir – Medya
  • Orhan Sarıbal – Yerel Yönetimler
  • Gamze Akkuş İlgezdi – Sosyal Politikalar
  • Sevda Erdan Kılıç – Hukuk İşleri
  • Akif Hamza Çebi – Hukuk Birimi

