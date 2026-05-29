3 yaşındaki çocuk kayboldu, 2 km ötede sağ bulundu
29.05.2026 07:39  Güncelleme: 07:41
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmaları sonucu kaybolduğu noktaya 2 km mesafede sağ salim bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekipler Alamettin Yaylası çevresinde arama çalışması başlattı.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü ifade edilmişti.

"KAYBOLDUĞU NOKTAYA YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU"

Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK'lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çayıralan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yozgat, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
