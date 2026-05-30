Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı - Son Dakika
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı

30.05.2026 01:16
İzmir'de, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin çocuğun öz anne ve babası olduğu ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Mağdur çocuk ise koruma altına alındı.

İzmir’de, sosyal medya üzerinden 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER ANNE VE BABASI ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şüphelilerin anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi. Şüpheli Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı.

MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    şaşırdık mı hayır neresi İzmir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
01:25
01:05
23:26
23:05
22:59
21:48
