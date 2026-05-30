Ünlü televizyoncu Reha Muhtar\'dan korkutan haber

30.05.2026 01:05
Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Muğla'ın Bodrum ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Muhtar’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapan eski eşi oyuncu Deniz Uğur, haberi Çanakkale'deki yazlığında aldıklarını belirtti. Çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte babalarının yanına gitmek için Bodrum'a doğru yola çıktıklarını ifade eden Uğur, usta televizyoncu için sevenlerinden dua istedi.

ACİL OLARAK BODRUM'DAKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Uzun yıllar ekranlarda ana haber bültenleri ve programlarıyla hafızalara kazınan usta televizyoncu Reha Muhtar, Bodrum'da rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhtar, acil ambulansla Bodrum'daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü gazetecinin rahatsızlığının ne olduğuna dair henüz resmi bir hastane raporu paylaşılmadı.

DENİZ UĞUR: "ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YOLDAYIZ"

Reha Muhtar’ın ani rahatsızlık haberini alan eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak durumu kamuoyuna duyurdu. Çanakkale'den Bodrum'a doğru hareket ettiklerini belirten Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

