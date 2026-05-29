Blue Origin roket testinde patlama

29.05.2026 07:14
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'e ait 'New Glenn' roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, Jeff Bezos ve Elon Musk'tan açıklamalar geldi.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'e ait "New Glenn" roketinin motor testi sırasında korku dolu anlar yaşandı. 

PATLAMA GECEYİ AYDINLATTI

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki bir rampada gece gerçekleştirilen test esnasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmazken, çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. 

BEZOS'TAN AÇIKLAMA

Şirketin kurucusu Jeff Bezos, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu belirterek, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün. Ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer" ifadelerini kullandı. 

ELON MUSK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Blue Origin'in rakibi SpaceX'in CEO'su Elon Musk da bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "Yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede telafi edersiniz" dedi.

Kaynak: İHA

