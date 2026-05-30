Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Maaşlar geri istenebilir iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Maaşlar geri istenebilir iddiası

30.05.2026 07:59
GK'nın bayram sonrası EYT kapsamında emekli olan bazı kişilerin dosyalarını yeniden incelemeye alacağını iddia etti. İddiaya göre 18 yaşından önce anne veya babanın şahıs işletmesinde geçen sigortalılık süreleri geçersiz sayılabilecek ve bazı emeklilik işlemleri iptal edilebilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bayram sonrasında bazı emeklilik dosyalarını yeniden değerlendirmeye alacağını öne sürdü.

18 YAŞ ALTI SİGORTALILIKLAR MERCEK ALTINA ALINACAK

Cenkci'nin iddiasına göre SGK, 18 yaşından önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarını inceleyecek. İncelemeler kapsamında, söz konusu sigortalılık sürelerinin geçerliliği yeniden değerlendirilecek.

Paylaşılan bilgilere göre, 2013/11 sayılı Genelge çerçevesinde anne veya baba yanında geçen bazı sigortalılık sürelerinin hizmetten düşülmesi gündeme gelebilecek. Bu durumun emeklilik şartlarını etkilediğinin tespit edilmesi halinde ilgili emeklilik işlemlerinin iptal edilebileceği iddia edildi.

ŞİRKETLER KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

İddiaya göre uygulama yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerinde geçen sigortalılık sürelerini kapsayacak. Anne veya babanın işyerinin limited şirket ya da anonim şirket statüsünde olması halinde ise bu sigortalılıkların inceleme kapsamına alınmayacağı öne sürüldü.

"MAAŞ VE İKRAMİYELER GERİ İSTENEBİLİR"

Cenkci, inceleme sonucunda emeklilik işlemi iptal edilen kişilerden daha önce ödenen emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin yersiz ödeme kapsamında değerlendirilerek geri tahsil edilebileceğini ileri sürdü. Söz konusu tutarlara faiz uygulanabileceği de iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan SGK tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

