Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti

Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti
29.05.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak vergisinin birinci taksit ödemelerinde son günlere girildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle belediye veznelerinin hizmet vermeyecek olması, milyonlarca mülk sahibini internet üzerinden ödeme yapmaya yönlendirdi. Süreyi kaçıranları ise aylık yüzde 3,5 gecikme faizi bekliyor.

Türkiye genelinde ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibi milyonlarca vatandaş için emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde kritik dönemece girildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle belediyelerdeki fiziki veznelerin kapalı olacak olması, ödemelerini henüz yapmayan mülk sahipleri için son günleri daha da önemli hale getirdi.

Yasal düzenlemeye göre emlak vergisinin birinci taksitinin en geç 1 Haziran günü sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Yetkililer, süreyi kaçıran mükelleflere geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacağını hatırlatıyor.

BELEDİYE VEZNELERİ KAPALI OLACAK

Bu yıl ödeme takviminin Kurban Bayramı tatiliyle çakışması nedeniyle birçok belediyede fiziki vezneler hizmet vermeyecek. Bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dijital ödeme kanallarını kullanmaları gerekiyor. Mükellefler emlak vergisi borçlarını peşin ya da iki taksit halinde ödeme imkanına sahip bulunuyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın bulunduğu belediyenin her yıl belirlediği metrekare birim değerine göre hesaplanıyor. Konut, iş yeri, arsa veya arazinin toplam metrekaresi ile belediyenin belirlediği birim değer çarpılarak rayiç bedel ortaya çıkarılıyor.

Nihai vergi tutarı ise bu rayiç bedel üzerinden taşınmazın türüne göre belirlenen oranlarla hesaplanıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?

Kanuna göre brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olan bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Bu kapsamda emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelli vatandaşlar, gaziler, şehitlerin eş ve çocukları ile vazife malullüğü aylığı alanlar ve hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

İNTERNETTEN ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Vatandaşlar ödemelerini e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesindeki e-Belediye sistemi üzerinden de borç sorgulama ve kredi kartıyla ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Dijital kanalları kullanmak istemeyen vatandaşların ise bayram tatili öncesindeki son çalışma saatlerinde belediye veznelerine başvurarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Gündem, Güncel, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı "Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:39
Tüm ilçe seferber olmuştu 3 yaşındaki Aybüke’den sevindiren haber
Tüm ilçe seferber olmuştu! 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
06:20
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
04:06
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt
İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
22:05
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 09:17:34. #7.12#
SON DAKİKA: Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.