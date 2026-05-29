O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

29.05.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor'da yüzerek ada değiştiren ve Sercan Yıldırım ile ağaç altında başbaşa yakalanan Beyza Gemici, yarışmadan elendikten sonra yayınladığı video ile sessizliğini bozdu.

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da finale günler kala dikkat çeken bir veda yaşandı. 19 Haziran’da gerçekleşecek büyük final öncesinde yarışmaya veda eden son isim Beyza Gemici oldu. Yarışma sırasında yüzerek karşı adaya gitmesi ve Sercan Yıldırım ile ağaç altında baş başa yakalanmasıyla gündeme gelen Beyza, elenmesinin ardından yayınladığı video ile yaşananlara açıklık getirdi.

“AMACIM GİTMEK DEĞİLDİ”

Beyza Gemici, olay gününde resim yapmak için kamp alanından uzaklaştığını anlatarak karşı adaya gitme gibi bir planı olmadığını ifade etti. Sabah saatlerinde başladığı resmi tamamladıktan sonra denize girdiğini belirten Beyza, karşı tarafta gördüğü kişilere seslendiğini ifade etti. "Kamplar birbirine çok uzak değil. Murat Abi’ye seslendiğimde yanında kameraman olduğunu düşündüğüm biri daha vardı. Ona rağmen seslendim. Amacım gitmek değildi, aklımda öyle bir şey yoktu” diyen Beyza, yaşananların spontane geliştiğini savundu.

"PROGRAM İÇİN EĞLENCELİ OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Karşı kıyıya yaklaşırken herhangi bir kötü niyet taşımadığını söyleyen Beyza, olay anındaki düşüncelerini "Giderken, ‘Acaba şurada kıyıya çıksam mı?’ diye düşündüm. Çok derinde de değildim. Lisedeyken yapılan o saçma sapan şeyleri yapma içgüdüsü gibi; sadece öyle düşündüm. Bir noktada program için eğlenceli olur diye bile düşündüm" sözleriyle anlattı. 

GÜNDEM OLMUŞTU

Beyza Gemici’nin karşı adaya yüzerek gitmesi ve Sercan Yıldırım ile bir ağacın altında baş başa görülmesi yarışmada büyük tartışma yaratmıştı. Acun Ilıcalı da konseyde Beyza’ya tepki göstererek, aldığı riski ve yaşananları eleştirmişti.

Sercan Yıldırım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı "Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı AK Parti ve DEM Parti bayramlaştı
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:39
Tüm ilçe seferber olmuştu 3 yaşındaki Aybüke’den sevindiren haber
Tüm ilçe seferber olmuştu! 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
06:20
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
04:06
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt
İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 09:36:17. #7.13#
SON DAKİKA: O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.