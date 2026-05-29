O gün neler yaşandı? Survivor adasında Sercan'la yakalanan Beyza'dan videolu mesaj

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da finale günler kala dikkat çeken bir veda yaşandı. 19 Haziran’da gerçekleşecek büyük final öncesinde yarışmaya veda eden son isim Beyza Gemici oldu. Yarışma sırasında yüzerek karşı adaya gitmesi ve Sercan Yıldırım ile ağaç altında baş başa yakalanmasıyla gündeme gelen Beyza, elenmesinin ardından yayınladığı video ile yaşananlara açıklık getirdi.

“AMACIM GİTMEK DEĞİLDİ”

Beyza Gemici, olay gününde resim yapmak için kamp alanından uzaklaştığını anlatarak karşı adaya gitme gibi bir planı olmadığını ifade etti. Sabah saatlerinde başladığı resmi tamamladıktan sonra denize girdiğini belirten Beyza, karşı tarafta gördüğü kişilere seslendiğini ifade etti. "Kamplar birbirine çok uzak değil. Murat Abi’ye seslendiğimde yanında kameraman olduğunu düşündüğüm biri daha vardı. Ona rağmen seslendim. Amacım gitmek değildi, aklımda öyle bir şey yoktu” diyen Beyza, yaşananların spontane geliştiğini savundu.

"PROGRAM İÇİN EĞLENCELİ OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Karşı kıyıya yaklaşırken herhangi bir kötü niyet taşımadığını söyleyen Beyza, olay anındaki düşüncelerini "Giderken, ‘Acaba şurada kıyıya çıksam mı?’ diye düşündüm. Çok derinde de değildim. Lisedeyken yapılan o saçma sapan şeyleri yapma içgüdüsü gibi; sadece öyle düşündüm. Bir noktada program için eğlenceli olur diye bile düşündüm" sözleriyle anlattı.

GÜNDEM OLMUŞTU

Beyza Gemici’nin karşı adaya yüzerek gitmesi ve Sercan Yıldırım ile bir ağacın altında baş başa görülmesi yarışmada büyük tartışma yaratmıştı. Acun Ilıcalı da konseyde Beyza’ya tepki göstererek, aldığı riski ve yaşananları eleştirmişti.