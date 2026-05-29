Trafik kavgasına 540 bin TL ceza

29.05.2026 09:06
Hatay'da trafikte tartıştıkları sürücüye araçtan inerek saldıran 3 kişiye polis tarafından 540 bin TL ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Olay; 28 Mayıs günü gece saatlerinde İskenderun ilçesi liman mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 2 araç içerisindeki şahıslar arsında tartışma yaşandı. Işıklara gelindiğindeyse kırmızı ışığı fırsat bilen H.Ç. idaresindeki aracın sürücüsü ve yolcu konumundaki 2 şahıs, diğer aracın sürücüsüne ve araçta bulunan şahsa saldırdı. Kısa sürede tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavga kameraya yansıdı. Görüntülerde; 2 grubun tekmeli, yumruklu kavga ettiği ve 1 kadının şahısları ayırmaya çalıştığı görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri; araçtan inerek diğer araçtaki sürücüye ve şahsa saldıran sürücü H.Ç. ve yolcu konumundaki A.K. ve K.K. isimli şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/4 maddesi "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçu gereğince toplamda 540 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü H.Ç.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici el konuldu ve olaya karışan araç 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
