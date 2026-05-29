Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın\'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor
29.05.2026 11:08
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlük görevi için adı geçen Nuri Şahin'in, yabancı adaylardan sonuç alınamaması halinde göreve getirilebileceği öne sürüldü. Genç teknik adamın siyah-beyazlı kulüpte en güçlü yerli aday olarak öne çıkması, geçmişte teknik direktörlük kariyerini eleştiren ve sert sözlerle hedef alan Sergen Yalçın ile yaşadığı polemiği yeniden gündeme taşıdı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için adı geçen Nuri Şahin gündemin merkezine yerleşti. Siyah-beyazlı yönetimin genç çalıştırıcıyı yerli adaylar arasında ilk sıraya aldığı öne sürülürken, geçmişte Sergen Yalçın ile yaşadığı polemik yeniden hatırlandı.

BEŞİKTAŞ'TA NURİ ŞAHİN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yabancı adaylarla temaslar devam ediyor. Ancak siyah-beyazlı yönetimin görüşmelerden istediği sonucu alamaması halinde rotayı yerli teknik adamlara çevirebileceği belirtiliyor. Bu noktada Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in en güçlü adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.

Başkan Serdal Adalı'nın, yabancı teknik direktör seçeneklerinden sonuç çıkmaması durumunda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek Nuri Şahin için resmi adım atabileceği öne sürülüyor.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKTİ

Teknik adamlık kariyerinde hızlı yükseliş gösteren Nuri Şahin, daha önce Borussia Dortmund'da görev alarak Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Genç yaşta üst düzey kulüplerde görev alması zaman zaman futbol kamuoyunda tartışma konusu olsa da Şahin, kariyer planlamasıyla adından söz ettirmeyi başardı.

ESKİ POLEMİK YENİDEN GÜNDEMDE

Nuri Şahin'in Beşiktaş ile anılması sonrası geçmişte Sergen Yalçın ile yaşadığı gerilim yeniden konuşulmaya başlandı. İkili arasındaki polemik, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki teknik direktörlük kariyerini eleştirmesiyle başlamıştı. Yalçın, "Dortmund gibi büyük bir kulübün hocası olmak bu kadar kolay mı?" sözleriyle Şahin'in görevine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

SERGEN YALÇIN'DAN SERT ÇIKIŞ

Nuri Şahin'in eleştirilere sakin bir tavırla yaklaşmasının ardından Sergen Yalçın daha sert ifadeler kullanmıştı. Deneyimli teknik adam, katıldığı bir programda "Bende apoletler var, Nuri'de ne var? Kupan var mı, bir başarın var mı?" diyerek genç teknik direktörü hedef almıştı. Bu açıklamalar uzun süre futbol dünyasında tartışılmış ve iki isim arasındaki gerilim gündem olmuştu.

ŞİMDİ BEŞİKTAŞ İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

Geçmişte teknik adamlık kariyeri sorgulanan Nuri Şahin'in bugün Beşiktaş kulübesi için en ciddi adaylardan biri olarak gösterilmesi dikkat çekti. Siyah-beyazlı yönetimin vereceği karar merakla beklenirken, Nuri Şahin'in adı şimdiden taraftarlar arasında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

    Beşiktaş'a formasını çıkarınca ve topu yere vurunca sarı kart gösterilmeyen, Hakem düdük çalınca oynasa da kart yemeyen futbolcu ve o güçte yönetimler lazım. 1 0 Yanıtla
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:19:52.
